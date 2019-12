vor 60 Min.

Erster Punktgewinn ausgerechnet beim Spitzenreiter

Munninger Landesliga-Männer überraschen in Jedesheim. Verkehrte Welt im Derby der Jugend

Landesliga Süd: KF Jedesheim 1 – KC Losodica Munningen 1 3287:3289 (4:4). – Zum ersten Mal in dieser Saison war Fortuna auf Seiten der Munninger Kegler. Ausgerechnet beim Tabellenersten gelang Losodica 1 der erste Punktgewinn der laufenden Runde. Mit zwei Holz Vorsprung wurde das verdiente Unentschieden erkämpft und die Mannschaft machte sich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Bester Kegler auf Munninger Seite war Andreas Leberle mit starken 582 Holz. Auch Michael Bühler hielt gegen einen starken Kontrahnten wacker dagegen und ließ diesen mit nur zwei Holz Vorsprung davonziehen. Die Mannschaft lebt also weiterhin und vielleicht ist die Trendwende damit eingeläutet.

Stimpfle - Meyr Manu 551:520 (2:2); Alander Timo - Leberle „Schlangi“ 575:582 (2:2); Badent - Pollithy Andi 568:543 (2:2), Rueß - Bühler Simon 521:529 2,5:1,5); Hoyer - Gruber Tobi 501:546 (0:4); Alander Mark - Bühler Michael 571:569 (3:1)

Kreisklasse A2: KC Losodica Munningen III – 1. SKC Donauwörth II 2006:1998 (5:1). – Mit acht Holz Vorsprung hatte man am Ende des Wettkampfes die Nase vorn. Nach zwei gewonnenen Punkten in der Starterpaarung wurde es im Finale noch einmal richtig eng, da Gästekegler A. Meier eine starke Leistung gegen schwächelnde Losodicaner ablieferte. Hervorzuheben einmal mehr die Leistung von Theresa Kienberger mit 532 Holz.

Holger Weng - W. Meier 494:484 (2:2); Martin Melzer - Rühl 502:496 (3:1); Leo Schneele/Stefan Bucher - A. Meier 478:560 (0:4); Theresa Kienberger - Zinnecker 532:458 (4:0)

Kreisklasse A1: TSV Rain 3 - KC Losodica Munningen 4 1877:1793 (5:1). – Der Heimsieg zeichnete sich bereits nach der Startpaarung mit 91 Holz Vorsprung ab. Dabei verlor das Start-Duo Gruber/Schneller allein 48 Holz. Auch Moritz Schwab konnte seinen Galaauftritt vom Vortag nicht wiederholen. Trotz der stärkeren Schlusspaarungen war das Spiel für die Gäste damit nicht mehr zu gewinnen.

Dikautschitsch - Mägu Schneller/Willi Gruber 478:430 (3:1); Wilhelm - Moritz Schwab 466:423 (4:0); Dietrich - Max Schwab 507:475 (3:1); Basting/Ratschker - Hannes Hertle 426:465 (3,5:0,5)

Kreisklasse Jugend: LosNöGo I – JSpG LosNöGo II 1917:1926 (2:4). – Im hart umkämpften Derby hatte die zweite Mannschaft am Ende gegen die hochfavorisierte erste Jugendmannschaft mit neun Holz die Nase vorne. Bereits in der Starterpaarung bahnte sich die Sensation an. Jakob Schwab verlor seinen Punkt gegen die stark kegelnde Julia Förstner und Moritz Schwab spielte ebenfalls groß auf und platzierte den ersten „500er“ seiner noch jungen Kegelkarriere. In der Schlusspaarung gingen zwar beide Mannschaftspunkte an die erste Mannschaft, doch es reichte nicht mehr zum Sieg. (gsc)

Jakob Schwab - Julia Förstner 489:509 (2:2); Hannes Hertle - Moritz Schwab 463:507 (1:3); Max Schwab - Antonia Eßmann 504:485 (2:2); Simon Bühler/ Johannes Ferber - Fiona Schrafl 235/226:425 (3:1)

