Erster Test bereits am 25. Juli

Am 23. August kommt der Regionalligist VfB Eichstätt (mit dem Ex-Nördlinger Florian Lamprecht, links) zu einem Testspiel in den Rieser Sportpark.

Das Vorbereitungsprogramm für die erste und zweite Mannschaft des TSV Nördlingen steht

Während in Deutschlands drei höchsten Spielklassen der Ball längst wieder rollte und die Saison mit Geisterspielen zum Abschluss gebracht wurde, sind die Teams der Bayernliga noch zum Zuschauen verdammt. Wie für die übrigen Amateure soll es für sie Anfang September wieder losgehen, wenn die unterbrochene Spielzeit fortgesetzt wird. Für den TSV Nördlingen geht es dann weiter um den Klassenerhalt.

Der TSV Nördlingen hat derzeit 14 Punkte auf dem Konto, der Abstand zur nächsten Mannschaft, dem TSV Schwaben Augsburg, beträgt sechs Punkte. Nachdem der Jahresauftakt am 7. März mit einem ansprechenden 1:1 beim Tabellenzweiten TSV 1880 Wasserburg vielversprechend war, kam wenige Tage später der Corona-Stopp. Als dann klar geworden war, dass an den gewohnten Fußball länger nicht zu denken war, wurden alle Aktivitäten eingestellt. Am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr, Rieser Sportpark) startet das Mannschaftstraining mit Vollkontakt. Zudem findet eine Einführungsbesprechung statt. Für die Grundlagenausdauer mussten Holzmann, Buser, Käser und Co. rund zwei Wochen zuvor wieder in Eigenregie die Laufschuhe schnüren. Bei der Wiederaufnahme des regulären Betriebes werden auch neue Gesichter zu sehen sein, nämlich zehn Spieler des Jahrgangs 2001, deren Zeit als A-Jugend-Spieler abgelaufen ist. Im Einzelnen handelt es sich um Marius Wille, Jonas Sandmeyer, Mirko Puscher, Real Morina, Fabian Lechler, Philipp Jaumann, Endrit Imeri, Benedikt Günther, Michael Gumpp und Tim Eckstein. Sebastian Hertle dagegen ist zu seinem Heimatverein SG Alerheim zurückgekehrt.

In den ersten beiden Wochen trainieren alle Akteure zusammen, dann erfolgt die Abgrenzung zu Bayernliga und Bezirksliga, wobei die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Grenzen fließend sind. Ein erstes Testspiel findet am Samstag, 25. Juli (17 Uhr), beim SV Neresheim statt. Am Mittwoch, 29. Juli (19 Uhr), empfängt die U23 im Rieser Sportpark den TV Bopfingen und am Samstag, 1. August (17 Uhr), ist der württembergische Verbandsligist TSV Essingen zu Gast. Am Wochenende 8./9. August sind zwei Testspiele eingeplant: Am Samstag reist die Erste zum mittelfränkischen Landesligisten TuS Feuchtwangen und am Sonntag (17 Uhr) wartet der Kreisligist TSV Oettingen auf die U23 des TSV. Beide Mannschaften sind auch am Sonntag, 16. August, im Einsatz: Die U23 testet den SV Wörnitzstein-Berg (15 Uhr) und um 17 Uhr ist der Landesligist VfR Neuburg zu Gast im Rieser Sportpark. Zwei Rieser Kreisligisten hat die U23 ebenfalls zum Gegner: Am 19. August (19 Uhr) den Kreisliga-Tabellenführer FSV Reimlingen und am 22. August (17 Uhr) den TSV Möttingen.

Die letzten drei Vorbereitungsgegner der Bayernligamannschaft sind allesamt Regionalligisten: Am Freitag, 21. August (19 Uhr), kommt der FV Illertissen (mit dem Ex-Nördlinger Daniel Dewein) ins Ries, am Sonntag, 23. August (17 Uhr), ist der VfB Eichstätt (mit Florian Lamprecht) der Gegner, und im letzten Testspiel kommt es am Samstag, 29. August (17 Uhr), zum Derby gegen den TSV Rain. Im letzten Testspiel der U23 ist am Sonntag, 30. August (17 Uhr), der Bezirksligist FV Dittenheim der Kontrahent der Merz-Schützlinge. Die Pflichtspiele ab Anfang September werden voraussichtlich mit dem Totopokal und nicht mit einem Punktspiel eröffnet. (jais)

