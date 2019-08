00:02 Uhr

Erster Test für die Angels

Nach einer Woche Training bestreitet der neuformierte Kader ein Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten Jahn München. Der wartet mit zwei interessanten Personalien auf

Von Kurt Wittmann

Nach einer Woche Training unter ihrem neuen Coach Ajtony Imreh testen die Xcyde Angels zum ersten Mal ihre neue Konstellation und ihre Form. Am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr kommt Jahn München mit seinem Talentschuppen ins Ries. Deren neuer Trainer Markus Klusemann, Nachfolger des langjährigen Jahn-Coaches Rüdiger Wichote, hat gerade einmal zwei Trainingseinheiten mit seinem Zweitligateam hinter sich und will gegen die Angels den Ist-Stand prüfen.

Das Münchner Team wird noch nicht ganz komplett auflaufen, zwei Personalien sind aber aus Nördlinger Sicht hochinteressant. Fanny Szittya, jahrelang in Diensten der BG Donau-Ries und des TSV Nördlingen, hat sich entschlossen, noch einmal Bundesligaluft zu atmen und an ihrem Studienort München zu spielen. Sie wird Denkerin und Lenkerin des oberbayerischen Spiels sein.

Europameisterinnen treffen nicht aufeinander

Eine Hauptabnehmerin ihrer Pässe könnte dabei Emily Bessoir sein, Tochter der TSV-Legende Bill Bessoir. Die 1,90 m große Flügelspielerin gilt als eines der größten Talente im deutschen Basketball. Sie errang im vergangenen Jahr zusammen mit Angels-Spielerin Luisa Geiselsöder die Goldmedaille bei den U18-Europameisterschaften. Die junge Angels-Centerin wird allerdings noch nicht mit von der Partie sein, weil sie nach den Strapazen des Sommers mit vielen internationalen Einsätzen noch eine Trainingspause verordnet bekam und erst am kommenden Wochenende langsam einsteigt. Außerdem wird auch noch Amenze Obanor fehlen, die sich einer Zahn-OP unterzogen hat.

Ansonsten ist das Team von Coach Imreh komplett und heiß darauf, die Ergebnisse der überaus anstrengenden ersten Trainingseinheiten zu zeigen. Das Match findet in der Mehrzweckhalle statt, es sei denn, die Renovierungsarbeiten in der Hermann-Keßler-Halle werden außerplanmäßig früh fertig. Dann würde man das Spiel kurzfristig in die gewohnte Umgebung verlegen. Zum Spiel hat sich ein Kamera-Team von Augsburg TV angesagt, das eine Reportage über den Saisonstart der Angels produziert. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

Themen Folgen