vor 19 Min.

Erstes Saisontor, erster Sieg

Minimalisten der Nördlinger U19 genügt in Erlangen ein Treffer

Ein Tor von Maximilian Beck reicht den U19-Kickern des TSV Nördlingen beim TV 1848 Erlangen zum ersten Sieg in der Landesliga Mitte.

Erlangen rannte anfangs druckvoll an und es kam zu zwei gefährlichen Freistoßsituationen. Die Rieser konterten prompt und der Schuss des lauffreudigen Fabian Ott wurde zur ersten Ecke abgefälscht. Maxi Beck ließ ein Solo folgen, donnerte den Ball aber über den Kasten (6. Min.). Die Schröter-Schützlinge kamen immer besser in Fahrt und gewannen vor allem in der Mittelfeldzentrale viele Bälle, um dann über die aktiven Außenbahnspieler Niklas Leister und Kilian Reichert schnell in Tornähe zu gelangen. Hier fehlte Nico Gnugesser aussichtsreich die Entschlossenheit zum Abschluss (8.). Als Kapitän Ott von der Grundlinie scharf nach innen passte und Kilian Reichert den Ball per Grätsche in Richtung Tor beförderte, lag der Torschrei schon auf den Lippen, doch auf der Linie wurde der Ball im letzten Moment geklärt (20.).

Der verdiente Führungstreffer dann zwei Minuten später, als der Heimkeeper eine Freistoßflanke von Daniel Ernst fallen ließ und Maximilian Beck aufmerksam zum umjubelten ersten Saisontor abstaubte (23.). Die erste Bewährungsprobe für TSV-Torwart Marcel Randi bestand dieser in der 27. Spielminute. Die Gäste waren dem zweiten Treffer jedoch viel näher, als Beck nach Ernst-Vorlage im Fünfer geblockt wurde und erneut der Dürrenzimmerer nach einer Holzner-Ecke vorbeiköpfte sowie im Strafraum klar von den Beinen geholt wurde, der Elfmeterpfiff jedoch ausblieb (28./29./40.). Mit einem Gnugesser-Schuss neben das Gehäuse nach Vorlage von Fabi Ott ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Abschnitt wehrten sich die Erlanger gegen die drohende Niederlage, doch die sichere TSV-Abwehr um den bärenstarken Jonas Häfele ließ insgesamt nur zwei Torchancen zu. Ein Kopfball von Philipp Denk flog knapp vorbei und beim Abschluss von Philipp Nierlich blieb TSV-Zerberus Randi lange genug stehen (59./67. Min.). Nördlingen verpasste mit Kontern über die eingewechselten Julian Eichhorn und Jan-Niklas Jung zweimal die Entscheidung, sodass die spannende Schlussphase mit viel Einsatz und etwas Glück zum ersten, aber verdienten Sieg überstanden werden musste. (asc)

TSV Nördlingen U19 Marcel Randi, Kilian Reichert (82. Min. Julian Eichhorn), Maximilian Beck, Niklas Leister (90. Min. Batuhan Gökmen), Daniel Ernst, Tim Seitz, Elias Holzner, Jonas Häfele, Fabian Ott, Nico Gnugesser (75. Min. Jan-Niklas Jung), Jannik Hahn

