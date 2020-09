00:02 Uhr

Es „müllert“ wieder beim TSV

Tom Müller (im grünen Trikot) hat in sieben Vorbereitungsspielen zwölf Tore erzielt.

Nördlinger U15-Junioren treten am Samstag gegen den TSV Schwaben an

Das Aushängeschild des Donau-Rieser Jugendfußballs sind die U15-Junioren des TSV Nördlingen in der Bayernliga. Bereits sieben Testspiele haben die Schützlinge des Trainers Fabian Schmidt absolviert. Es „müllert“ wieder beim TSV Nördlingen, denn der Deininger Tom Müller erzielte in sieben Partien zwölf Tore.

Beim TSV Ilshofen gewannen die Rieser 6:1. Tom Müller glänzte als vierfacher Torschütze. Benedikt Seefried und ein Eigentorschütze machten das halbe Dutzend voll. Auch bei der 2:3-Niederlage gegen den FSV Erlangen-Bruck profitierten die Rieser von einem gegnerischen Eigentor, außerdem traf Max Forisch. Das dritte Testspiel gegen den SC Fürstenfeldbruck endete 1:1. Benjamin Herdeg war der TSV-Torschütze. Dann wurde bei der SGM VfB Tannhausen Juniorteam Sechta 7:0 gewonnen. Hier erzielten Aleksander Damyanov, Tom Müller, Theo Peter (alle 2) und Benedikt Seefried die Tore. Auch gegen den TSV 1896 Rain landeten die Rieser mit 6:1 einen Kantersieg. Theo Peter (2), Tom Müller, Benedikt Seefried, Aleksander Damyanov und Dominik Bittner waren die Torschützen. Torreich endeten auch die letzten beiden Testspiele. Tom Müller (3), Theo Peter und Jonathan Hänlein trafen beim 5:3-Sieg über den FC 1920 Gundelfingen. Am vergangenen Sonntag ein 6:1-Sieg über die U16 des TuS Feuchtwangen 6:1. Hier trafen Tom Müller, Benedikt Seefried (beide 2), Theo Peter und Max Forisch ins Schwarze.

Am Samstag steht um 15 Uhr das Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg auf dem Programm. Fazit von Trainer Schmidt: „Speziell in taktischen Abläufen sowie Laufverhalten konnte sich die Mannschaft in den letzten zwei Wochen deutlich steigern. Mittelfeldpressing und Angriffspressing waren auch Hauptinhalt der letzten beiden Wochen. Falls es zum Saisonstart kommt, sind wir bisher auf einem guten Weg. Die positiven Ergebnisse der Vorbereitung bestätigen die guten Trainingseindrücke. Entscheidend ist es aber natürlich ab dem ersten Spieltag, ob wir diese bisher guten Eindrücke bestätigen oder sogar steigern.“ (jais)

