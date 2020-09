vor 48 Min.

FSV Reimlingen gegen TSV Hainsfarth: Helmschrott trifft viermal

Plus Der Reimlinger 6:0-Sieg in Hainsfarth ist einer der Höhepunkte der jüngsten Vorbereitungsspiele. Auch Holzkirchen ist gegen Maihingen in Torschuss-Laune.

Von Klaus Jais

Obwohl es am vergangenen Sonntag ausgiebig und anhaltend regnete, fanden alle angesetzten Vorbereitungsspiele der ersten Mannschaften statt. Die eine oder andere Reservebegegnung wurde jedoch abgesagt.

Bezirksligist SV Holzkirchen kam beim FC Maihingen zu einem 4:0-Sieg. Matthias Eichberger (22./86.) und Jannik Beck (37./79.) waren die beiden Doppeltorschützen. Dagegen unterlag der zweite Rieser Bezirksligist, der TSV Nördlingen II, beim FV Dittenheim 1:2. Bereits nach vier Minuten brachte Julian Gulden den mittelfränkischen Bezirksligisten mit einem Foulelfmeter in Führung. Tim Eckstein gelang kurz vor der Pause der Ausgleich, doch Philipp Unöder sorgte für die erneute Führung (54.). Ab der 64. Minute waren die Rieser nach einer Ampelkarte gegen Abwehrspieler Tim Reule in Unterzahl.

Reimlingen mit Kantersieg gegen Hainsfarth

Der FSV Reimlingen kam beim TSV Hainsfarth zu einem 6:0-Kantersieg. Als vierfacher Torschütze glänzte Robin Helmschrott (7./8./60./87.), die restlichen Treffer steuerte Hannes Maletzke bei. Der Sportclub D.L.P. und die SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen trennten sich 2:2. Für die Pausenführung der Rieser sorgte Christoph Ulrich mit einem verwandelten Strafstoß (27.). Anfangs der zweiten Hälfte gerieten die Strauß-Schützlinge innerhalb von drei Minuten in Rückstand. Erst in der 90. Minute traf Christian Weingärtner gegen die nach einer Ampelkarte dezimierten Franken zum 2:2-Ausgleich. Der TSV Mönchsdeggingen führte beim SC Unterliezheim bis zur 87. Minute 3:1 und musste dann noch durch zwei Tore von Lukas Reiser den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Philipp Beck, Sven Mecko und ein Eigentorschütze hatten für die Südrieser getroffen.

Die SpVgg Deiningen kam gegen den BC Huisheim zu einem ungefährdeten 5:1-Sieg. Mit zwei Toren brachte Robin Welchner die Gastgeber bereits in der ersten halben Stunde auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause gelang zwar Andreas Hirschbeck der Anschlusstreffer, doch Timo Dinkelmeier, Welchner und Peter Gerstmeier mit einem verwandelten Strafstoß schraubten das Ergebnis nach oben. 5:5 endete die Partie zwischen dem SV Wechingen und dem SV Hausen-Schopflohe. Axel Dürrwanger (Hattrick innerhalb von elf Minuten), Jochen Hertle und Simon Greiner trafen für den SVW, die Gästetore erzielten Simon Uhl (4) und Christoph Schneider. Der Lauber SV unterlag dem Kreisligisten TSV Oettingen 0:1. Das einzige Tor fiel bereits nach fünf Minuten durch Benedikt Deubler.

TSV Wemding II und TSV Bissingen mit 1:1

Der TSV Wemding II und der TSV Bissingen trennten sich 1:1. Die Wallfahrtsstädter gingen durch Atakan Akkoya in Führung, mit dem Pausenpfiff glich Bissingens Spielertrainer Hans-Peter Taglieber aus. Der TSV Wolferstadt und die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau trennten sich 1:1. Die nach einer halben Stunde von Maximilian Schuster vorgelegte Gästeführung wurde von Julian Hönle eine Viertelstunde vor Spielende egalisiert. Die SG Munzinger SV/FC Birkhausen und der FSV Utzwingen trennten sich 2:2. Leon Bosch brachte die Heimelf bereits nach neun Minuten in Führung, wenig später erzielte Georg Schweier das 1:1. Nach 37 Minuten das 1:2 durch Denis Weibert und für den Endstand sorgte Tobias Grimmeisen in der 69. Minute.

Weitere Ergebnisse: BC Schretzheim – TSV Unterthürheim 2:2, SpVgg Gundremmingen – TSV Bäumenheim 2:3, SV Kaisheim – SV Otting 2:2, TSV Hainsfarth II – FSV Reimlingen II 3:4, SSV Neumünster-Unterschöneberg II – Fatih Spor Asbach-Bäumenheim 1:4, FSV Flotzheim II – SpVgg Riedlingen II 3:2, FSV Flotzheim – SpVgg Riedlingen 3:2, Sportclub D.L.P. II – SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen II 4:2.

