vor 50 Min.

FSV in Topform

Beim Heimsieg der FSV-Damen ist die Halle trotz Fasching voll

Während in vielen Dörfern rund ums Ries die Faschingsverrückten die fünfte Jahreszeit feierten, haben die Volleyballerinnen des FSV gezeigt, warum sie zu Recht auf Platz zwei der Bayernliga Süd stehen. In überzeugender und überlegener Manier besiegten sie das Tabellenschlusslicht Lohhof 3 in einer knappen Stunde mit 3:0 und schafften sich somit einen kleinen Vorsprung gegenüber Verfolger Schwabing, der zeitgleich in Kleinaitingen Punkte liegenließ.

Nach kurzem Abtasten auf beiden Seiten legten die FSV-Damen den Schalter um, zeigten von da an zu jedem Zeitpunkt des Spiels, wer Chef in der Halle war und präsentierten ihre eindrucksvollste Waffe an diesem Tag: ihren Aufschlag. Lisa Müller, die nach dem Spiel auch zum MVP gewählt wurde, brachte ihr Team mit zwölf Aufschlägen vom 5:4 bis 17:4 in optimale Ausgangsposition. Eine im Gegenzug beinahe fehlerfreie Annahme rund um Libera Kathi Neuner sorgte dafür, dass die FSV-Angreiferinnen aus allen Lagen ins Feld der Gegner dreschen konnten. 25:9, ein Ergebnis, das Bände spricht.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in den nächsten beiden Sätzen, in denen die jungen Lohhofer Spielerinnen kein wirkliches Mittel gegen die druckvollen Aufschläge der Rieserinnen fanden. Entweder waren diese direkte Punkte oder die gegnerischen Angriffsschläge wurde von der FSV-Abwehr entschärft und im Gegenzug von einer bestens aufgelegten Zuspielerin Marie Deißler variabel an ihre Angreiferinnen verteilt, sodass diese munter „ballern“ konnten. Eine erfolgreiche Mischung aus knallharten Angriffen und intelligent platzierten Bällen knackte die Abwehr der Münchner und sorgte für zwei deutliche Satzgewinne (25:15, 25:16). So konnte nach 59 Minuten ausgelassen mit den Fans, die dem Fasching getrotzt und den Weg in die volle Marktoffinger Halle gefunden hatten, gefeiert werden. Fest steht: Die FSV-Damen präsentieren sich derzeit in Topform und sind bereit für die heiße Endphase um den Titel. (twi)

Für den FSV spielten: Marie Deißler, Theresa Wizinger, Kathi Neuner, Maria Altenburger, Meli Dauser, Milena Bergdolt, Lisa Müller, Krissi Löfflad, Jassi Beyerle, Steffi Stimpfle.

