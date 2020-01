vor 5 Min.

Finalturniere in Donauwörth

Am Sonntag sind die B- und C-Junioren an der Reihe

B-Junioren. – Am kommenden Sonntag findet in der Stauferhalle in Donauwörth das Endturnier um die Hallenkreismeisterschaften der B-Junioren statt. Schirmherr ist der Alerheimer Bürgermeister und Kreisrat Christoph Schmid. Turnierbeginn ist um 13.45 Uhr mit der Begrüßung der sechs Mannschaften. Am Start sind: (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen, JFG Nordries Marktoffingen, (SG) SV Wörnitzstein-Berg, JFG Region Harburg, TSV 1861 Nördlingen (Titelverteidiger) und die (SG) FSV Reimlingen. Es finden 15 Spiele im Modus Jeder gegen Jeden statt; die Spielzeit beträgt 14 Minuten. Gegen 18 Uhr steht der Kreismeister fest. Die ersten beiden Plätze berechtigen zur Teilnahme an den Donau-Meisterschaften am 12. Januar in der Halle der „Grashüpferschule“ in Burgau.

Beim letzten von drei Vorrundenturnieren in dieser Altersklasse qualifizierten sich die (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen und die JFG Nordries Marktoffingen fürs Endturnier. Die Nördlinger Stadtteilmannschaft blieb in vier Spielen ungeschlagen und kam auf zehn Punkte. Die JFG Nordries Marktoffingen blieb ebenfalls ungeschlagen, spielte aber zweimal Unentschieden. Auf die weiteren Plätze kamen die (SG) FSV Reimlingen 2, der SV Schwörsheim-Munningen und die JFG Riesrand Nord Oettingen.

C-Junioren. – Ebenfalls am Sonntag und ebenfalls in der Stauferhalle findet das Endturnier der C-Junioren unter der Schirmherrschaft der Raiffeisen-Volksbanken Donau-Ries statt. Turnierbeginn ist um 9.15 Uhr mit der Begrüßung der acht Mannschaften, die in zwei Gruppen eingeteilt sind: SpVgg Riedlingen, (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen, JFG Region Harburg, SV Wörnitzstein-Berg (alle Gruppe A), (SG) SpVgg Altisheim-Leitheim, JFG Nordries Marktoffingen, (SG) SpVgg Deiningen und der Titelverteidiger TSV Nördlingen (alle Gruppe B). Es finden zunächst zwölf Gruppenspiele statt. Um zwölf Uhr steigt das erste Halbfinale und das Endspiel ist für 12.45 Uhr terminiert. Die ersten beiden Plätze berechtigen zur Teilnahme an den Donau Meisterschaften am 12. Januar in Burgau.

Zuletzt hatten sich die (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen und die JFG Nordries Marktoffingen für das Endturnier qualifiziert. Beim Vorrundenturnier in Oettingen kam die Nördlinger Stadtteilmannschaft auf 13 Punkte. Die JFG Nordries Marktoffingen beendete das Turnier mit zehn Punkten. Punktgleich mit Marktoffingen kam der TSV Nördlingen mit seiner zweiten Mannschaft ins Ziel. Den direkten Vergleich hatte allerdings die JFG mit 1:0 gewonnen. Zudem wäre der TSV Nördlingen II ohnehin für das Endturnier nicht startberechtigt gewesen, da sich bereits die erste Mannschaft des TSV für das Endturnier qualifiziert hatte.

Auf die weiteren Plätze kamen die JFG Wörnitz-Kicker Donau-Ries (fünf Punkte), die JFG Riesrand Nord Oettingen (4) und die (SG) SpVgg Deiningen 2, die ohne Punkt blieb. (jais)

