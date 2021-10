Frauenfußball

18:50 Uhr

Bezirkspokal: Maihingen ist eine Runde weiter

Plus Der FC Maihingen kann sich im Bezirkspokalspiel gegen den SV Thierhaupten durchsetzen. Kurz vor Schluss wird es noch einmal knapp.

Von Elisabeth Koukol

Mit einem hart erkämpften aber verdienten 2:1 Sieg haben die Maihinger Fußballerinnen die erste Runde im Bezirkspokal überstanden. Beide Teams gehören der Bezirksliga an und sind erfolgreich in die Spielrunde gestartet, sodass mit einer spannenden Partie zu rechnen war, die auch bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Aber nur weil das FC-Team ihre Überlegenheit nicht in eine klare Führung umsetzen konnten.

