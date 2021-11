Sechs Tore gegen den Vorjahresmeister

Beim Maihinger Heimsieg schnüren zwei Akteurinnen einen Doppelpack

Einen hochverdienten 6:2-Sieg erreichten die spielfreudigen Maihinger Fußballdamen gegen den Vorjahresmeister Sielenbach. Eine starke Anfangsphase und die schnelle 2:0-Führung nach zwölf Minuten waren eine gute Grundlage. Lisa Koukol, die an allen Toren beteiligt war, und Hannah Neher erzielten dabei jeweils einen Doppelpack.

Von Beginn an schnürten die FC-Damen ihre Gäste in deren Hälfte ein und hatten schon drei Torchancen, ehe Lisa Koukol nach Pass von Andrea Koukol in die Schnittstelle der Abwehr die Torhüterin überlief und in der 6. Minute das 1.0 erzielte. In der 12. Minute das 2:0. Wieder profitierte Lisa Koukol vom Anspiel ihrer Schwester und ließ der Keeperin mit einem Flachschuss keine Chance. Das Mittelfeld beherrschten Hannah Neher, Andrea Koukol und Lena Stimpfle, die viel Spielraum hatten und für ihre FC-Stürmerinnen viele Chancen vorbereiteten. Emily Uhl aus elf Metern und Hannah Neher nach einem Eckball verfehlten das Gehäuse nur knapp. Fast im Minutentakt die FC-Chancen, wobei die Gästekeeperin nach tollem Anspiel von Lilli Seitz vor Emily Uhl klären konnte. Die Gäste hatten wenig Offensivaktionen, da Melanie Dürr und Sarah Klaus in der Abwehrmitte gut organisierten und über die Außenbahnen ließen Katharina Hofmann und Lena Wiedemann wenig zu. Ersatzkeeperin Nina Lämmer war erst in der 25. Minute nach einem Freistoß und nach einem Eckball gefordert. Da die Rieserinnen mit ihren Chancen verschwenderisch umgingen, erst in der 30. Minute das 3:0. Einen satten Schuss von Lisa Koukol, die zuvor drei Abwehrspielerinnen stehen ließ, konnte Sielenbachs Torhüterin nur abklatschen und Emily Uhl aus wenigen Metern einschieben. Nur zwei Minuten später scheiterte Lisa Koukol mit einem Heber am Lattenkreuz. Überraschend das 3:1 in der 41. Minute, eine scharfe Hereingabe fälschte Melanie Dürr am langen Pfosten ab ins eigene Netz. Davon wenig beeindruckt führte Pauline Herrle in der 44. Minute einen Freistoß schnell aus, Andrea Koukol verlängerte auf Lisa Koukol und deren Hereingabe in den Rücken der Abwehr verwandelte Hannah Neher zum 4:1-Halbzeitstand.

Trainer Michael Klaus musste in der Halbzeit nur die mangelnde Torausbeute bemängeln. Sein Team war noch torhungrig. Kurz nach der Pause legte Lena Wiedemann von der Torauslinie scharf herein, aber gleich zwei Mitspielerinnen verpassten und wenig später zog Emily Uhl knapp über den Pfosten. Besser machten es die Gäste, die mit einem Konter auf 2:4 verkürzten und kurzzeitig die Oberhand gewannen. Der FC-Druck ließ deutlich nach und ermöglichte den Gästen mehr Spielraum, aus denen sie aber keine nennenswerte Torchance mehr herausspielten.

Mit dem 5:2 nach 70 Spielminuten durch Hannah Neher, die, von Lisa Koukol angespielt, völlig frei aus 14 Metern überlegt abschloss, war das Heimteam wieder tonangebend. In der 78. Minute traf nach einem Freistoß von Lisa Koukol Carolin Stimpfle aus elf Metern zum 6:2-Endstand. Die Gästetorhüterin verhinderte in den Schlussminuten einen deutlicheren Sieg des Heimteams.

FC Maihingen Nina Lämmer, Lena Wiedemann, Sarah Klaus, Katharina Hofmann, Melanie Dürr, Lena Stimpfle, Hannah Neher, Lisa Koukol, Emily Uhl, Lilli Seitz, Andrea Koukol, Pauline Herrle, Carolin Stimpfle, Anna Ostermeyer.