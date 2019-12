12.12.2019

Fremdingen: Das sind die diesjährigen Gemeindemeister

Bei der Veranstaltung werden auch langjährige Teilnehmer geehrt

Die 41. Gemeindemeisterschaft der Schützenvereine der Einheitsgemeinde Fremdingen haben heuer die Fremdinger Hubertusschützen veranstaltet. Bürgermeister Frank-Markus Merkt zeigte in seinem Grußwort seine anhaltende Begeisterung für dieses Gemeinschaftsprojekt, das von Alfons Lingel vor 41 Jahren bei der Gründung der Einheitsgemeinde Fremdingen ins Leben gerufen wurde.

Im Anschluss übernahmen Peter Neureiter und Frank Merkt die Ehrungen der langjährigen Teilnehmer. Die silberne Nadel für 30 Starts erhielt Otto Förch (31 Starts), Fremdingen und die bronzene Nadel für 20 Starts erhielten Otto Stimpfle (26), Fremdingen, Josef Roder (25), Friedrich Gutmann (21), beide Schopflohe und Angelika Fischer (20), Fremdingen.

Insgesamt gingen dieses Jahr 96 Teilnehmer in fünf Altersklassen an den Start und stellten vier Mannschaften in der Jugend und 13 in der Schützenklasse. Die meisten Starter stellte der Gastgeber aus Fremdingen mit 31, dicht gefolgt von Hausen mit 30. Den Mannschaftspokal in der Jugendklasse konnte mit einem 227,1-Teiler Hausen 1 gewinnen mit den Schützen Anna-Lena Bühler, Rebecca Mangold und Leo Gerstel. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Hausen 2 mit 322,4 (Anna Holzmeier, Christoph Thorwart, Florian Pompa und Lukas Klopfer) und Fremdingen 1 mit 408,7 (Ralf Benninger, Diana Benninger, Maximilian Lingel und Paul John).

In der Schützenklasse durchbrachen die Hochaltinger Schützen das Hausener Abonnement mit einem hervorragenden Ergebnis von 120,9-Teiler mit den Schützen Peter Neureiter, Birgit Hörber, Julia Hotter, Markus Lechner und Thomas Neureiter. Nicht weit dahinter mit 141,7-T. folgten Fremdingen 1 (Silvia Wagner, Fabian Stimpfle, Lea Benninger, Peter Reinold, Angelika Fischer) und auf Rang drei Hausen-Seglohe 1 mit 173,8 (Maximilian Appoldt, Magdalena Raubacher, Katja Mangold, Sophia Thorwart, Katharina Thorwart).

Bei den Einzelpokalen trumpfte dieses Jahr Fremdingen groß auf. In der Jugendklasse gewann Lea Benninger mit 42,8-Teiler, in der Damenklasse Silvia Wagner mit 17,0, in der Altersklasse Otto Förch mit 11,9 und bei den Auflageschützen Leonhard Neureiter mit 6,8.

Nur Peter Neureiter von Almenrausch Hochaltingen konnte diese Pokalflut stoppen. In der Schützenklasse sicherte er sich mit einem hervorragenden 4,7-Teiler den Sieg und mit dem besten Blatt’l aller Teilnehmer auch den Hl. Sebastian und damit den Gemeindemeistertitel 2019. (pm)

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Lea Benninger 42,6 Teiler (Fremdingen); 2. Anna-Lena Bühler 50,5; 3. Anna Holzmeier 60,1 (beide Hausen-Seglohe)

1. Silvia Wagner 17,0 (Fremdingen); 2. Birgit Hörber 22,3 (Hochaltingen); 3. Magdalena Raubacher 39,6 (Hausen-Seglohe)

1. Peter Neureiter 4,7 (Hochaltingen); 2. Fabian Stimpfle 18,4 (Fremdingen); 3. Maximilian Appoldt 39,5 (Hausen-Seglohe)

1. Otto Förch 11,9 (Fremdingen); 2. Engelbert Uhl 15,4; 3. Anton Däubler 20,7 (beide Hausen-Seglohe)

Leonhard Neureiter 6,8; 2. August Berner 25,5 (beide Fremdingen); 3. Bruno Uhl 26,6 (Hause-Seglohe).

