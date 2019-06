vor 20 Min.

Fünf Titel für die LG Donau-Ries

Die Athleten überzeugen bei den Schwäbischen Meisterschaften

Die Schwäbischen Meisterschaften sind für die Leichtathleten der LG Donau-Ries äußerst erfreulich verlaufen. Nach den guten Ergebnissen in der laufenden Saison war das 13-köpfige Team aus Nördlingen mit großen Erwartungen nach Friedberg gefahren. Am Ende konnten sich die Athleten der Altersklasse U14, U18 und der Aktiven mit ihren Trainerinnen über fünf Titel und drei Vizetitel freuen.

Dreifache Schwäbische Meisterin, und damit erfolgreichste LG-Athletin, wurde Shanice Czorny, die den Wettkampf mit dem Gewinn des 60-m-Hürdenlaufs begann. Ihren zweiten Titel machte sie zusammen mit ihren Staffelkolleginnen Lina Mair, Annika Knaus und Eva Eisenbarth perfekt. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von drei Hundertsel Sekunden standen die Mädchen mit einer Zeit von 41,76 Sekunden als Siegerinnen ganz oben auf dem Treppchen.

Offenbar beflügelt von dem gelungenen Start setzte sich die Erfolgsserie der Sprinterinnen beim anschließenden 75-Meter-Lauf fort. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld hatten die Nördlingerinnen die Nase ganz vorn – Shanice Czorny wurde mit der ausgezeichneten Zeit von 10,53 Sekunden Schwäbische Meisterin. Fast genauso schnell unterwegs war Lina Mair, die mit 10,63 Sekunden Vizemeisterin wurde. Das Podium komplettierte Annika Knaus (10,70 min.). Eva Eisenbarth und Lina Heinle, die ein Jahr jünger sind und an diesem Tag eine Altersklasse höher starteten als sie müssten, erreichten mit guten Elfer-Zeiten respektable Plätze im Mittelfeld.

Beim 800-m-Lauf erzielte Valerie Brenner eine neue Bestzeit (2:49,80 sec.) und verpasste damit nur knapp einen Platz auf dem Podium. Wie die Mädchen hatte auch Felix Herrmann (Aktive) einen guten Tag erwischt, denn er lief beim 100-Meter-Sprint eine neue persönliche Bestzeit (11,81 sec.) und erreichte damit Rang 5. Über die 200 Meter lief es noch besser für ihn: Er überquerte die Ziellinie nach 23,73 Sekunden und sicherte sich damit den dritten Platz. Julius Braun (U18) wurde über die gleiche Distanz mit 26,46 Sekunden Sechster.

Floriane Freihart, die eigentlich noch bei der U16 startberechtigt ist, ging bei den 100 Metern und im Weitsprung eine Altersklasse höher an den Start. Sie unterbot beim Sprint die 13-Sekunden-Marke. In starken 12,90 Sekunden wurde sie Schwäbische Meisterin und bestätigte damit einmal mehr ihre herausragenden Sprintqualitäten. In derselben Altersklasse lief Amelie Weiß, die sonst über die 800 Meter zu finden ist, die kräftezehrenden 400 Meter. Sie zeigte einen couragierten und klug eingeteilten Lauf und so waren sowohl die Athletin selbst als auch die Trainerinnen mit Amelies Zeit (1:06,85 min.) und dem fünften Platz sehr zufrieden. Die 4x100-Meter-Staffel der weiblichen U18 musste aufgrund des Ausfalls einer Athletin kurzfristig umgestellt werden. Umso erfreuter war man darüber, dass die Wechsel relativ gut funktionierten und die Staffel in der Besetzung Anne Hubel, Alyshia Sander, Michelle Moser und Floriane Freihart den Vizetitel gewinnen konnte.

Nachmittags wurden die Wettbewerbe in den Sprungdisziplinen ausgetragen. Beim Weitsprung zeigte Floriane Freihart erneut ihre Topform. Nach fünf gültigen Sprüngen hatte sie 5,27 Meter zu Buche stehen und gewann mit dieser Weite den Schwäbischen Titel. Die jüngeren Athletinnen der U14 gaben nach den vorangegangen Disziplinen noch einmal alles und holten die letzten Kraftreserven aus sich heraus. So schaffte Lina Mair mit 4,29 Metern den Einzug in den Endkampf der besten acht, den sie auf Platz drei beendete. Auch Annika Knaus gelang der Einzug ins Finale. Mit 4,07 Metern wurde sie schließlich Vierte. Julius Braun (U18) sprang 5,21 Meter weit, was für ihn Platz zehn bedeutete. (pm)

Themen Folgen