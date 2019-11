12.11.2019

Für Deutschland am Ball

Beim EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Spanien war am 7. Juli 2012 in der Hermann-Keßler-Halle auch die damalige Nördlingerin Dorothea Richter (rechts) für das deutsche Team am Ball.

In der Historie des Deutschen Basketball-Bundes spielten Nördlingen und Nördlingerinnen immer wieder eine Rolle. Ein Blick in die Länderspiel-Geschichte

Von Robert Milde

Wenn am kommenden Donnerstag um 19 Uhr die Frauen-Nationalmannschaften Deutschlands und Nordmazedoniens in der Hermann-Keßler-Halle die Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 eröffnen, dann ist das bereits das fünfte offizielle Basketball-Länderspiel der Frauen in Nördlingen. Das weist die Statistik des Deutschen Basketball-Bundes aus und nicht nur das: Auch eine ganze Reihe von Nationalspielerinnen aus der Region ist in der Übersicht zu finden. Diese Sammlung von hiesigen Basketball-Größen wird aller Voraussicht nach am Donnerstag durch die erst 19-jährige Angels-Centerin Luisa Geiselsöder erweitert (wir berichteten).

Letztmals waren Deutschlands beste Korbjägerinnen am 20. Februar 2016 in Nördlingen zu sehen, als das Team ebenfalls im Rahmen der EM-Qualifikation die Mannschaft Luxemburgs deutlich mit 80:36 bezwang. Knapp 1000 Zuschauer kamen seinerzeit in die Hermann-Keßler-Halle; deutscher Bundestrainer war damals der Münchner Rechtsanwalt Bastian Wernthaler, mittlerweile Präsident des Bayerischen Basketball-Verbandes. Zuvor stehen zwei Vergleiche mit Spanien zu Buche, beide ebenfalls im Rahmen der EM-Qualifikation, beide allerdings erfolglos. Knapp ging es dabei am 7. Juli 2012 zu, als das deutsche Team um Kapitänin Romy Bär und Wasserburgs Basketball-Ikone Anne Breitreiner nur knapp mit 55:61 unterlag. In der deutschen Mannschaft stand dabei auch die in dieser Zeit im Nördlinger Bundesligateam sehr erfolgreiche Aufbau- und Flügelspielerin Dorothea Richter, die zwischen 2001 und 2012 insgesamt 159 Länderspiele bestritt und damit zu den deutschen Nationalspielerinnen mit den meisten Einsätzen überhaupt zählt. Zweiter lokaler Bezug des Spiels: Deutscher Bundestrainer war damals Andreas Wagner, der einige Jahre zuvor mit den Männern des TSV Nördlingen große Erfolge gefeiert hatte und bis in die 1. Bundesliga durchmarschiert war.

Das Besondere an der Spanien-Partie des Jahres 2012 war eine umfangreiche TV-Übertragung, denn das mit großem technischen Aufwand angereiste Bayerische Fernsehen berichtete am gleichen Tag in einem fast einstündigen Beitrag aus Nördlingen. Das war geradezu eine Sensation für den Frauensport, der in der Regel um jede TV-Minute mit Händen und Füßen kämpfen muss. Hinter vorgehaltener Hand wurde gemunkelt, dass es an diesem Wochenende wohl keine einzige Konkurrenz-Veranstaltung gab, nicht einmal ein Regionalliga-Fußballspiel, das im Zweifelsfall wohl den Vorzug erhalten hätte ...

Deutlich länger zurück liegen die übrigen Frauen-Länderspiele in der Hermann-Keßler-Halle. Am 21. November 2001 unterlag das deutsche Team Spanien mit 57:85 (im Kader stand damals mit Alexandra Müller ein TSV-Eigengewächs) und am 23. April 1988 gab es im Freundschaftsspiel gegen China einen 75:61-Erfolg. Auch hier freute man sich über eine Lokalmatadorin, denn die 19-jährige Marga Riedelsheimer bestritt im Frühjahr 1988 ihre ersten Länderspiele im Frauen-Nationalteam. Im Jahr darauf stiegen sie und ihre Teamkolleginnen erstmals in die 1. Bundesliga auf.

