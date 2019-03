vor 19 Min.

Für Marktoffinger Frauen die letzten Netzroller der Saison

Auch die zweite und dritte Mannschaft des FSV Marktoffingen haben die Punktspiele beendet. Dabei reißt die lange Siegesserie der FSV-Zweiten – ohne Folgen.

Nun hat es die Damen 2 des FSV Marktoffingen nach einer langen Siegesserie am letzten Spieltag doch noch erwischt. Der frisch gebackene Landesligameister musste aus verschiedenen Gründen auf fünf Spielerinnen verzichten und verlor in Mauerstetten gegen den Vizemeister mit 1:3.

Trotz des personellen Engpasses hatten sich die FSV-Damen vorgenommen, die ungewohnte Aufstellung mit vier Mittelangreiferinnen zu ihrem Vorteil zu nutzen, also einen guten Angriff und einen dichten Block zu stellen. Das gelang nach einer kurzen Abstimmungsphase immer besser. Vor allem Carina Willig fand sich auf der ungewohnten Außenposition bestens zurecht. Als Jasmin Beyerle eine Sechser-Aufschlagsserie zündete, war der Weg zum 1:0 frei (25:21). Bis zum 7:3 im zweiten Satz lief es weiter rund. Dann hatte der lautstarke Mauer-stettener Trainer seine Mädels endlich heißgemacht. Schließlich stand der Relegationsplatz zum Aufstieg auf dem Spiel. Der FSV blieb weiter gut im Spiel, doch Mauerstetten hatte in den knappen Endphasen nun dreimal das bessere Ende für sich (22:25, 19:25, 21:25). Am Ende hatte man beim FSV das Gefühl, es wäre mehr möglich gewesen. Man hatte aber gut vorgearbeitet, sodass das vermeintliche Endspiel um den Titel bedeutungslos geworden war.

FSV II Marie Deißler, Verena Deffner, Jasmin Beyerle, Cindy Helmschrott, Carina Willig, Sandra Hirsch, Kathi Neuner

Ein schöner Erfolg gelang derweil den Damen 3 des FSV, denen es vorbehalten war, die Heimspielsaison beim FSV zu beenden. Sie entschieden nach starker Leistung das Landkreisderby gegen den VSC Donauwörth mit 3:0 für sich und verlangtem auch dem Vizemeister Bad Grönenbach trotz einer 0:3-Niederlage einiges ab.

Da Coach Sebastian Stadali selber spielte und mit dem TSV Nördlingen die Meisterschaft perfekt machte, musste Susi Wetzel als Spielertrainerin ran. Sie machte ihre Sache ausgezeichnet, traf passende Personalentscheidungen, wechselte sich im zweiten Satz, als beim 13:20 das Spiel zu kippen drohte, selbst ein und sorgte mit einer Aufschlagserie für die positive Wende. Ansonsten konnte sie von draußen coachen, weil ihr Team eine wirklich starke Leistung ablieferte und das körperlich deutlich überlegene Team aus Donauwörth meist beherrschte. Auffällig die FSV-Libera Alicia Gentner, die in ihrem ersten Jahr auf dieser Position eine Menge dazu gelernt hat. Mit 25:17, 25:22 und 25:19 gelang ihnen auch im Rückspiel ein Sieg gegen Donauwörth, was ihnen einen guten fünften Platz in der Tabelle einbrachte.

Bad Grönenbach, das mit zwei Siegen noch Vizemeister werden konnte, war dann ein anderes Kaliber. Trotzdem hielten die FSV-Damen gut dagegen. Die Angriffswucht der Allgäuerinnen reichte aber in allen drei Sätzen zum Sieg aus (25:21, 25:22, 25:22). (jw)

FSV III Marlene Klaus, Alicia Gentner, Leo Gabler, Susi Wetzel, Nadine Willig, Anna-Lisa Wagner, Kathi Stelzle, Miriam Streinz, Johanna Altenburger, Laura Geiß

Themen Folgen