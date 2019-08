vor 54 Min.

Für das beste Blattl eine Reise nach Berlin

Preisverteilung des Annafestschießens. In sieben Disziplinen ist geschossen worden

Im Rahmen des Annafestes fand kürzlich die Preisverteilung vom Annafestschießen der Adlerbergschützen Herkheim und deren Förderverein statt. Schützen aus Herkheim, Nördlingen und den Stadtteilen haben daran teilgenommen und in sieben Disziplinen um die ersten Plätze gekämpft.

Erwin Wiedemann gelingt ein 10,0-Teiler

Das beste Blattl des Schießens im frei stehenden Bereich schoss mit einem 10,0-Teiler Erwin Wiedemann (Herkheim) und gewann damit eine Reise nach Berlin. Zweiter wurde Dominik Schwarz (Herkheim) mit einem 11,2-Teiler vor Anton Schiele (Kleinerdlingen, 13,9 Teiler). Die Annafestscheibe ging an Heinrich Egon Meyer von der Priv. SG Nördlingen mit einem 39,0-Teiler. Den zweiten Platz belegte Helmut Götz (Pfäfflingen) mit einem 39,9-Teiler und Daniela Hopf (Schmähingen) wurde Dritte (50,3 Teiler).

Der Annafestkrug ist nur für Herkheimer gedacht. Ihn holte sich Emilie Tischinger mit einem 18,0- Teiler, gefolgt von Steffen und Dominik Schwarz (54,5 bzw. 60,4 Teiler). Beim Serienpreis hatte Nico Graf (Herkheim) mit seiner Serie von 102,8 Ringen die Nase vorn, Carmen Frisch (102,5 R.) und Sabine Klein (Schmähingen, 100,7 R.) folgten auf den Plätzen. Mit der Luftpistole konnte sich Daniel Haselbeck (Grosselfingen) mit einer Serie von 91,3 Ringen durchsetzen. Die Plätze zwei und drei belegten Silke Dirr (ESV Nördlingen, 91,2 Ringe) und Fritz Hopf (Schmähingen, 91,0 Ringe). Highlight beim Annafestschießen ist immer das Aufgelegt-Schießen. Bei keiner anderen Disziplin wird so um Zehntel gekämpft wie beim Serienpreis. Karl-Heinz Barth (Tell Nördlingen) war der Erfolgreichste mit 106,2 Ringen, gefolgt von Gastschützin Helene Strauß (Wechingen, 106,1 Ringe) und Helmut Götz (Pfäfflingen, 105,9 Ringe). Helmut Beck (Holheim) schoss aufgelegt einen 1,0-Teiler und gewann beim Festschießen aufgelegt eine Reise nach Straßburg. Zweite wurden Heinrich Egon Meyer (Priv. SG Nördlingen) und Karl-Heinz Barth (Tell Nördlingen). Beide schossen einen 2,2- Teiler. (ti)

Themen Folgen