Für den KTV Ries endet die Turn-Saison vorzeitig

Plus Wegen der Corona-Pandemie bricht die 2. Bundesliga der Turner ihre Saison vorzeitig ab. Damit sind auch die Athleten vom KTV Ries unverhofft früh in der Pause. Dabei wäre die Saison ohnehin ungewöhnlich geworden.

Von Thomas Frisch

Ein abruptes Saisonende gibt es in diesem Jahr für die Turner der KTV Ries. Nachdem die Wettkämpfe aufgrund der steigenden Zahl der Covid-19 Fälle schon unterbrochen wurden, ließ die Deutsche Turnliga ihre Mitgliedervereine über eine Annullierung der laufenden Saison abstimmen. Mehr als zwei Drittel sprachen sich für diese Option aus. Somit fällt der für Samstag geplante Heimwettkampf der KTV in der Hermann-Keßler-Halle ersatzlos aus. Im Herbst 2021 will man dann wieder in eine neue Saison starten.

Ohnehin sorgte die Pandemie im diesjährigen Ligabetrieb für eine außergewöhnliche Saison. Neben diversen Auflagen, unter anderem in Bezug auf Zuschauer und Hygiene, wurde auch die Liga neu eingeteilt. Somit standen für die Turner statt der üblichen sieben Wettkämpfe nur drei reguläre Begegnungen mit einem anschließenden Platzierungswettkampf auf dem Plan. Nach zwei Wettkämpfen ist nun aber für dieses Jahr schon Schluss. Die steigenden Infektionszahlen und die damit verbundenen Regeln lassen weder einen regulären Trainingsbetrieb zu, noch die Austragung der im November angesetzten Wettkämpfe. Das für Samstag geplante Duell der KTV Ries mit der Turngemeinschaft Hanauerland in der Hermann-Keßler-Halle fällt damit ersatzlos aus.

Turnvereine stimmen für Abbruch der Saison

Aufgrund der aktuell unklaren Situation entschied sich die Deutsche Turnliga, Dachverband der unterschiedlichen Turnligen in Deutschland, dazu, die Mitgliedsvereine der 2. und 3. Bundesliga über den weiteren Verlauf der Saison abstimmen zu lassen. Zur Wahl stand zum einen, den laufenden Betrieb zu pausieren und dann im Januar und Februar 2021 fortzufahren. Dies hätte den Turnern die Möglichkeit gegeben, sich zumindest eingeschränkt auf die abschließenden Wettkämpfe vorzubereiten und nach der erzwungenen Pause wieder fit zu werden. Zum anderen stand die Annullierung der gesamten Saison 2020 zur Wahl, für die dann auch rund 70 Prozent der Vereine votiert haben. Bei dieser Option werden die noch anstehenden Begegnungen ersatzlos gestrichen sowie auch alle bisher erzielten Ergebnisse.

Durch die Annullierung der Resultate wird nun wieder Chancengleichheit für die kommende Saison geschaffen und es wird keine Mannschaft benachteiligt oder bevorzugt. Absteigen hätte in dieser Saison ohnehin kein Verein müssen. Da aber nun auch der geplante Aufstiegswettkampf dieser Entscheidung zum Opfer fällt, wird auch kein Team den Sprung in die nächsthöhere Klasse schaffen. Auch für die Einteilung der Staffeln sowie die Festsetzung der nächstjährigen Begegnungen hat dieses gewählte Vorgehen keinen nachteiligen Effekt.

KTV Ries hatte Chancen auf einen Spitzenplatz

Für die Turner ist diese Entscheidung zum einen natürlich schmerzlich, sind ihre bisher gezeigten Leistungen und erzielten Resultate nun umsonst gewesen. Auch auf die bevorstehenden Duelle hatte man sich entsprechend gefreut und hätte gerne nochmals einen Wettkampf vor Publikum durchgeführt. Zudem hatte das Team der Rieser bisher eine sehr gute Leistung gezeigt und es wäre durchaus im Rahmen des Machbaren gewesen, erneut zum Saisonende einen Platz unter den besten drei Teams zu erzielen.

Zum anderen ist diese Entscheidung aber auch mit Erleichterung verbunden. So müssen, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, die Turner nicht um jeden Preis ihre Wettkampfform halten, um die noch offenen Begegnungen Anfang nächsten Jahres zu bestreiten. Deren Austragung wäre ja nicht einmal sicher gewesen, da keiner die weitere Entwicklung vorhersagen kann. So kann sich nach der unerwartet kurzen Saison das KTV-Team nach der Zwangspause wieder auf die Liga im nächsten Jahr vorbereiten.

Auf einer kompletten Saison im nächsten Jahr liegen nun auch die Hoffnungen aller Verantwortlichen.

