Für die Angels geht es ohne Sami Hill nach Niedersachsen

Plus Die Kanadierin bestreitet mit ihrem Nationalteam die Olympia-Qualifikation. Trotzdem spricht einiges für einen weiteren Sieg der derzeit bärenstarken Xcyde-Truppe gegen Osnabrück.

Es wird eine lange Reise, so viel steht fest. Am Sonntag gastieren die Xcyde Angels bei den GiroLive-Panthers Osnabrück, die so ziemlich am anderen Ende Deutschlands angesiedelt sind. Damit sich die lange Fahrt lohnt, wollen die Nördlingerinnen wenigstens die Punkte mit ins Ries nehmen. Und sonst?

Während die Angels sich über ihren Start ins neue Jahr nicht beklagen können, lief der Januar für die Osnabrückerinnen weniger gut. Angefangen mit dem Ausscheiden aus dem Pokal, wollte ihnen abgesehen von einem Pflichtsieg gegen Halle nichts gelingen. Dies könnte natürlich auch an den Gegnern gelegen haben, unter denen sich einige Hochkaräter befanden. Dennoch scheint der Elan des Aufsteigers verpufft und die Ausbeute dementsprechend mau. Die Panther brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.

Nördlingen gegen Osnabrück: Die Zeichen stehen tendenziell auf Sieg

Dabei stehen die Zeichen tendenziell auf einen Sieg der Rieserinnen – zumindest, wenn man sich das Hinspiel am 15. Dezember in Erinnerung ruft, wo den Niedersachsen so gut wie nichts gelingen wollte. Die Partie in Nördlingen war von Anfang an eine klare Sache und endete mit einem 90:56-Erfolg der Angels. Vor allem dank einer überragenden Leslie Vorpahl, die ihre Gegner vor immense Probleme stellte.

Der Kader der Osnabrücker ist seit dem letzten Aufeinandertreffen fast unverändert. An der Spitze der Scorerliste stehen weiterhin die US-Amerikanerin Brianna Lee Rollerson sowie ihre Landsfrau Brittany Carter. Im Aufbau hat die junge Deutsche Jenny Strozyk nach wie vor die volle Verantwortung. Genauso ist U19-Nationalspielerin Emma Eichmeyer ein wichtiger Bestandteil des Teams. Und auch die Niederländerin Rowie Jongeling sollte man nicht außer Acht lassen.

Spielverlegung stand nicht zur Diskussion

Mit ihren 1,88 Metern ist sie eine hervorragende Rebounderin – wie Rollerson sogar eine der besten der Liga – kann aber auch mal einen Dreipunktewurf einstreuen. US-Girl McWilliams hat das Team seit nunmehr zwei Spieltagen verlassen. Auf der anderen Seite müssen die Angels ihr Energiebündel Sami Hill ersetzen, die derzeit für die kanadische Nationalmannschaft bei der Olympia-Qualifikation zum Einsatz kommt. Auf eine mögliche Spielverlegung wollten die Rieserinnen allerdings nicht pochen, sondern versuchen, den Ausfall im Team zu kompensieren.

Möglicherweise wird der Kampf um die Abpraller einer der entscheidenden Faktoren in der Partie am Wochenende. Im Hinspiel dominierten die Angels diese wichtige Kategorie deutlich. Sie müssen sich also nicht verstecken, zumal sich Danielle McCray beim jüngsten Heimsieg gegen Hannover ihren bereits 100. Rebound in dieser Saison sicherte. Spielbeginn ist am Sonntag um 16.30 Uhr.

Lesen Sie dazu auch: