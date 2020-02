13.02.2020

Für die Losodica-Teams war mehr drin

Munningen I und II kassieren knappe Auswärtsniederlagen. Zwei Bestleistungen der Damen

Von Günther Schwab

Die Munninger Kegeldamen erzielten am vergangenen Wettkampftag gleich zweimal neue persönliche Bestleistungen. Die erste und zweite Mannschaft verloren ihre Auswärtsspiele jeweils knapp, während die dritte Mannschaft weiterhin in der Erfolgsspur ist.

Landesliga Süd: TSV-SKC Baar–Ebenhausen – KC Losodica Munningen 1 3253:3217 (6:2). – Enttäuscht kehrte Losodica Munningen 1 – 36 Holz fehlten zum durchaus möglichen Unentschieden – vom Auswärtsspiel in Baar-Ebenhausen zurück. Hochmotiviert ging man an die Partie heran, jedoch setzte es in der Startpaarung gleich zwei unglückliche Punktverluste: Ein schwächelnder Micha Bühler verpasste es, einen schlagbaren Gegner in die Schranken zu weisen, und auch sein Partner Andi Pollithy hatte trotz sehr guter 561 Holz knapp das Nachsehen. In der Mittelpaarung dann ein kleiner Lichtblick: Manu Meyr konnte hauchdünn seinen Mannschaftspunkt gewinnen; allerdings hatte sein Partner „Schlangi“ Leberle trotz besserer Gesamtholzzahl Fortuna nicht auf seiner Seite und verlor den wichtigen Matchpunkt. Im Finale kam es dann erneut zu einer Punkteteilung, wobei der Gegner von Nick Seitz einen Sahnetag erwischte und mächtige 584 Holz schob. Dies besiegelte gleichzeitig die Niederlage für Losodica.

Meuth – Micha Bühler 516:493 (3:1); Braunstein – Andi Pollithy 567:561 (3:1); Kiesewetter Ch. – Manuel Meyr 539:541 (1:3); Kiesewetter K. – Andi Leberle 531:546 (3:1); Gärtner – Nick Seitz 584:533 (3:1); Königer – Gruber 516:543 (0:4)

Kreisklasse: 1. SKC Donauwörth – KC Losodica Munningen 2 1981:1950 (5:1). – Ein weiter nach seiner Form suchender Simon Bühler holte seinen Mannschaftspunkt gegen einen extrem schwachen Gegner, aber sein Partner „Bugga“ Bucher konnte gegen einen starken Kontrahenten nicht punkten. In der Finalpaarung erlitten die beiden Munninger „Mugel“ Bucher und Anja Pollithy jeweils knappe Niederlagen, sodass man am Ende mit 1:5 das Nachsehen hatte.

Oberholzner – Simon Bühler 437:466 (1:3), Kapfer – Bucher Markus 537:492 (3:1); Reddel – Stefan Bucher 503:501 (3:1); Meier – Anja Pollithy 504:491 (3:1)

Kreisklasse A2: KC Losodica Munningen 3 – BC Schretzheim 3 2019:1862 (5:1). – Nicht den Hauch einer Chance ließ man den Gästen vom BC Schretzheim und deklassierte den Erzrivalen mit 157 Holz Differenz. Die seit Wochen brillant spielende Theresa Kienberger verbesserte ihre persönliche Bestleistung auf 560 Holz.

Leo Schneele – Oblinger 440:457 (1:3); Max Schwab – Otter 495:433 (3:1); Fritz Lanzer – Weber 524:435 (4:0); Theresa Kienberger – Els 560:537 (2,5:1,5)

Kreisklasse A1: KC Losodica Munningen 4 – TV Dillingen 1 1939:1913 (5:1). – Dank der guten Leistung des Rekonvaleszenten Dieter Schneele sowie der neuen persönlichen Bestleistung von Jugendspielerin Hanna Bucher war Losodica nach der Starterpaarung mit 2:0 und 109 Holz in Führung. Die Schlusspaarung ließ dann mit abgezockten Leistungen nichts mehr anbrennen und ließ lediglich den Ehrenpunkt zu.

Dieter Schneele – Reichert 494:488 (2:2); Hanna Bucher – Danter 529:426 (4:0); „Humbi“ Gurber – Schäfer 455:446 (2:2), Willi Gruber/Mägu Schneller – Strobel 461:553 (0:4)

