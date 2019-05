vor 27 Min.

Für hohen Aufwand nicht belohnt

TSV-U15 muss sich gegen Gersthofen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen

Im vorgezogenen Punktspiel der C-Junioren-Bezirksoberliga zwischen dem TSV Nördlingen und dem Tabellenvierten Gersthofen trennte man sich aus TSV-Sicht unglücklich mit 1:1 aufgrund einer zu schlechten Chancenverwertung.

Dass es nicht leicht werden würde, war aus dem Vorspiel bekannt, da die Gäste die körperlich robusteste Mannschaft in der BOL stellen. Der Beginn war zerfahren, die TSV-ler brachten keine Ordnung ins Spiel. Bereits in der dritten Spielminute der frühe Rückstand. Mehrere Male war die Möglichkeit zum Klären da, aber letztlich konnte der Gästestürmer aus vier Metern vollstrecken. In der achten Minute die erste nennenswerte Chance der Gastgeber, als nach einem guten Angriff über rechts Yannik May nicht platziert genug abschließen konnte. In der elften Minute setzte sich Oscar Ladenburger aus dem Mittelfeld gegen zwei Gegenspieler durch, legte sich aber den Ball zu weit vor und der gute Gästetorwart konnte klären. Der TSV Nördlingen hielt den Druck weiterhin hoch und hatte die nächste Gelegenheit durch einen Schuss von Raphael Wick, den der Torwart klasse parierte (24.). Nach einer Ecke konnte sich Jan Mielich in der 31. Minute gegen zwei Gegenspieler durchsetzen, scheiterte dann aber aus der Drehung abermals am Gästekeeper.

Das gleiche Bild in der zweiten Halbzeit. Die Gastgeber fuhren Angriff auf Angriff auf das gegnerische Gehäuse. In der 44. Minute setzte sich Raphael Wick außen gut durch, seine scharfe Hereingabe konnte jedoch ein Verteidiger im letzten Moment klären. In der 52. Minute dann der hochverdiente Ausgleich. Raphael Wick hob den Ball über die Abwehr in den Lauf von Marcel Rebele, der über den herausstürmenden Torwart gekonnt vollstreckte.

Nun wollten die TSV-Jungs den Sieg erzwingen, waren aber dabei manchmal zu ungeduldig im Spielaufbau. In der 62. Minute dann Glück für den TSV. Ein Freistoß der Gersthofener aus 35 Metern sprang im 16-Meter-Raum einmal auf und klatschte an den Pfosten. In der 64. und 69. Minute nochmals Chancen durch Schüsse von Raphael Wick, die jedoch entweder knapp drüber oder Beute des sehr sicheren Gästekeepers wurden. Letztlich war Trainer Markus Leister mit der gezeigten Leistung zufrieden, aber die Mannschaft belohnte sich nicht für den hohen Aufwand. Der Titelkampf mit Illertissen bleibt damit überaus spannend. (büh/jais)

Themen Folgen