Der SV Mauren ist klarer Herbstmeister

Tabellenzweiter Minderoffingen gewinnt gegen Schlusslicht Athletik Nördlingen. SV Mauren mit acht Punkten Vorsprung

In der Fußball-A-Klasse Nord war der zurückliegende Spieltag geprägt von Spannung und deutlichen Siegen. Ein Team kann sich vor der Winterpause besonders freuen.

SC Athletik Nördlingen - SpVgg Minderoffingen 1:4 (1:1).– In der ersten Halbzeit fehlte beiden Mannschaften der nötige Dampf bis der SC Athletik Nördlingen in Führung ging. Doch Matthias Eichberger glich direkt vor der Pause aus. Nach der Halbzeit zogen die Gäste aus Minderoffingen an und Matthias Eichberger erzielte nach einer guten Vorlage durch Adrian Stimpfle per Kopfball die Führung. Auch beim 3:1 für die Gäste war es Adrian Stimpfle, der für Thomas Uhl vorlegte. Mit seinem dritten Treffer in der 85. Spielminute machte Matthias Eichberger den eindeutigen Sieg für die SpVgg Minderoffingen klar.

Tore 1:0 (nicht gemeldet), 1:1 Matthias Eichberger (40.), 1:2 Matthias Eichberger (50.), 1:3 Thomas Uhl (70.), 1:4 Matthias Eichberger (85.) Zuschauer nicht gemeldet

Mauren gewinnt gegen die SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau mit 3:0

SV Mauren – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 3:0 (1:0). Am Anfang tat sich die Heimmannschaft gegen die tief stehenden Gäste schwer. Nach einer halben Stunde bediente Löfflad den einlaufenden Manuel Schreitmüller, der zum 1:0 vollstreckte. Auch im zweiten Durchgang war wenig von den Gästen zu sehen. In der 71. Minute erhöhte Schreitmüller auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte dann Florian Moll zum 3:0 Endstand. (jw)

Tore 1:0 Manuel Schreitmüller, 2:0 M. Schreitmüller (71.), 3:0 Florian Moll. Zuschauer nicht gemeldet.

Megesheim und Wörnitzstein-Berg trennen sich mit einem Unentschieden

SV Wörnitzstein-Berg II – SV Megesheim 3:3 (2:2). – Spannung war in dieser Partie Trumpf. Die Vorteile wankten lange Zeit hin und her. Idrissa Manafi brachte den SVM nach sieben Minuten in Front. Ulrich Brüner glich aus und Benedikt Hoser (40.) sorgte für die SVW-Führung. Doch das 2:1 hatte nicht lange Bestand, denn Noah Usman glich noch vor der Pause aus. Daniel Agyemang glückte in der 50. Minute das 2:3, doch Manuel Marks glich erneut aus. (dz)

Tore 0:1 Idrissa Manafi (7.), 1:1 Ulrich Grüner (37.), 2:1 Benedikt Hoser (40.), 2:2 Noah Usman (41.), 2:3 Daniel Agyemang (50.), 3:3 Manuel Marks (67.) Zuschauer 80