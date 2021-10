Megesheim auf Augenhöhe mit Minderoffingen

Tabellenführer siegt knapp, Verfolger Mauren deutlich

(0:1). – Nachdem die Heimelf nach der Anfangsphase das Spiel in den Griff bekam, wurde Artur Sikorski schön freigespielt und vollendete überlegt mit einem Lupfer über den Heimkeeper. Kurz darauf verpasste er es jedoch, freistehend die Führung auszubauen. Für die Heimmannschaft scheiterte Jannis Mayer aus spitzem Winkel am Gästekeeper Rebbe. Nach der Pause visierte Eyüp Cakir für die Wallersteiner die Latte an und sein Drehschuss war sichere Beute für den Torwart. Die letzte Chance für den SCW und somit ein eigentlich verdientes Unentschieden vergab Florian König.

Tore 0:1 Artur Sikorski (30.) ZS 120

(0:0). – Die Eintracht T.R.B. trug gegen den SC Athletik Nördlingen einen knappen 1:0-Erfolg davon. In der ersten Hälfte fanden beide Mannschaften nicht den Weg zum Tor. Erst nach der Pause brach Johannes Templer für die Eintracht den Bann und markierte die Führung für die Gäste. Danach waren sie die spielbestimmende Mannschaft, konnten weitere Chancen jedoch nicht verwerten, weshalb die Partie mit einem verdienten Sieg für die Gäste endete.

Tore 0:1 Johannes Templer (63.) Zuschauer 50

(1:2). – Bereits in der 4. Minute ging die Heimmannschaft durch einen Foulelfmeter gegen den Spitzenreiter in Führung. Doch durch einen abgefälschten Weitschuss zog Adrian Stimpfle für den SpVgg Minderoffingen nach. In der 20. Minute vergab Daniel Agyemang eine gute Chance, woraufhin Matthias Eichberger nach einer Ecke mit der Hacke für die Gäste zum 1:2 traf . Kurz vor der Pause scheiterte erneut Agyemang am gut parierenden Gästetorhüter. In der zweiten Hälfte dominierte die Heimelf das Spiel, sah sich aber durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt. Zudem vereitelte der Gästekeeper einige gute Chancen der Megesheimer.

Zum Ausgleich reicht es letztlich nicht mehr

In der 70. Minute fiel dann das überraschende 1:3, bei dem Pascal Wolfschläger nach einem Freistoß einschoss. Kurz darauf konnte Rudolf Dahms durch einen Freistoß auf 2:3 verkürzen. Am Ende ging die Heimelf als unglücklicher Verlierer vom Platz.

Tore 1:0 Bohim Salui (4.), 1:1 Adrian Stimpfle (8.), 1:2 Matthias Eichberger (39.), 1:3 Pascal Wolfschläger (70.), 2:3 Rudolf Dahms (77.) Zuschauer 80

. – Im Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger. Eine Stunde hatte es nach einem Sieg der Gastgeber ausgesehen. Simon Sturm brachte sie mit einem Doppelpack 2:0 in Führung, doch Daniel Dürrwanger und Marco Riefle glichen für den SV Wechingen aus.

Tore 1:0 Simon Sturm (48.), 2:0 Simon Sturm (60.), 2:1 Daniel Dürrwanger (83.), 2:2 Marco Riefle (89.) ZS 80

(0:0). – In der ersten Halbzeit hatten beide Teams gute Chancen, scheiterten jedoch an den gut parierenden Torhütern. Nach der Pause kam bei beiden Mannschaften aufgrund harter Attacken große Hektik auf. Erst in der 66. Minute klatschte ein Schuss von Christoph Beck nach einem erneuten Abwehrfehler der Heimelf an den Innenpfosten und zur Gästeführung ins Tor. Acht Minuten vor Schluss krachte ein Freistoß von Julian Bonn an die Querlatte und erneut Christoph Beck drückte den Ball zum 2:0-Endstand über die Torlinie.

Tore 0:1 Christoph Beck (66.), 0:2 Christoph Beck (83.) Zuschauer 200