Minderoffingen jetzt allein vorne

Erster Punktverlust für Mauren. Auch Wechingen punktet

. – Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Sascha Schneider waren die Gäste zwar spielbestimmend, gewannen am Ende aber glücklich. Michael Thenikl brachte die Donauwörther aus 20 Metern in Führung, doch Athletiks Ivan Stiglec glich kurz darauf aus. Als sich beide Teams schon mit einem Unentschieden anfreundeten, gelang Simon Sturm mit dem Schlusspfiff der Siegtreffer.

Tore 0:1 Michael Thenikl (15.), 1:1 Ivan Stiglec (22.), 1:2 Simon Sturm (90.); Zuschauer 60.

. – Die Gäste gingen früh durch Thomas Rupprecht in Führung. Danach hatte die Heimelf leichte Vorteile und kam durch Eyüp Cakir und Jannis Mayer zu Chancen, während auf der Gegenseite Rupprechts Direktabnahme neben das Tor flog. Nach der Pause vollendete Michael Hirschbeck nach einem Eckball am langen Pfosten. Im Gegenzug verkürzte Moritz Benninger per Foulelfmeter. Wiederum nach einem Eckball traf Philipp Strasser zum Endstand gegen eine spielerisch enttäuschende Heimelf.

Tore 0:1 Thomas Rupprecht (4.), 0:2 Michael Hirschbeck (51.), 1:2 Moritz Benninger (56./FE), 1:3 Philipp Strasser (71.); Zuschauer 90.

. – Nach ausgeglichenem Beginn kullerte ein Versuch von Tom Hertle an den Pfosten, ehe Rudolf Lehmann aus stark abseitsverdächtiger Position zum 0:1 einschob. Kurz vor der Halbzeit gelang Nico Dürrwanger per Kopfball nach einem Jochen Hertle-Freistoß der verdiente Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Heimelf am Drücker, doch Axel Dürrwanger, Sonntag und Schröppel scheiterten innerhalb kürzester Zeit jeweils knapp. Schließlich vollendete Rudolf Dahms zum 2:1-Gästesieg, weil die Heimelf keine zwingenden Chancen mehr erspielen konnte.

Tore 0:1 Rudolf Lehmann (24.), 1:1 Nico Dürrwanger (43.), 1:2 Rudolf Dahms (73.); Zuschauer 50.

. – In einem ausgeglichenen und torlosen Spiel bestimmte die Heimelf zunächst das Geschehen und kam zu guten Gelegenheiten. Kurz vor der Pause und kurz nach Wiederbeginn hatten die Gäste die beiden größten Torchancen, die Heimtorhüter Philipp Rebbe bravourös parierte. Gegen Spielende drehte der SCNB noch einmal auf, vergab aber drei hochkarätige Chancen.

Tore Fehlanzeige; Zuschauer 100.

(0:2). – Gegen den vermeintlichen Topfavoriten zeigten die Schmuttertaler ihre beste Saisonleistung, mussten jedoch eine unglückliche Niederlage hinnehmen. In den ersten 30 Minuten zeigten die Nordrieser, dass sie zurecht vorne stehen. Durch die Treffer ihrer Sturmspitze Matthias Eichberger schienen die Gäste einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern (16./26.). War den Hausherren noch in der ersten Hälfte der Anschlusstreffer verwehrt, rollte nach der Pause Angriff auf Angriff auf das gegnerische Tor. In der 64. Minute gelang Ahmad Amini mit einem Kopfball der verdiente 1:2-Anschlusstreffer. Das 2:2 verwehrte den Bäumenheimern schließlich der Schiedsrichter. Eine Entscheidung, die niemand in Bäumenheim verstehen wollte.

Tore 0:1 Matthias Eichberger (16.), 0:2 Matthias Eichberger (26.), 1:2 Ahmad Amini (64.); Zuschauer 110.