Minderoffingen landet dritten Sieg in Folge

Nähermemmingen-Baldingen und Wechingen gewinnen jeweils 5:0

(0:1). - Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch einen umstrittenen Elfmeter in Führung. Nach der Pause zielte Megesheims Aubameyang knapp am Pfosten vorbei, während Sturm auf der Gegenseite erhöhte und Marx das dritte Gästetor erzielte. Die Heimelf warf nun alles nach vorne, konnte aber nur einen Lattentreffer verbuchen. Erst als Alex Kurcsi traf und Idrissa Manafi den Anschluss beisteuerte, kam Spannung auf. Am Ende musste der SVM jedoch eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Tore 0:1 Ludwig Wanner (33./FE), 0:2 Simon Sturm (60.), 0:3 Manuel Marx (70.), 1:3 Alexandru Kurcsi (77.), 2:3 Idrissa Manarfi (82.) Zuschauer 80

(1:0). - Die Gäste hielten im ersten Durchgang gut mit, sahen aber zahlreiche Chancen der Heimelf. Eine davon nutzte Alex Wolf zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Adrian Stimpfle mit der Pike auf 2:0, während Jonathan Weiß den Ball auf der Gegenseite an den Pfosten hämmerte. Kurz vor Spielende erzielte Adrian Stimpfle sein zweites Tor und Joker Matthias Lechner ließ dem Athletik-Keeper beim 4:0 keine Chance. Tore 1:0 Alex Wolf (30.), 2:0 Adrian Stimpfle (66.), 3:0 Adrian Stimpfle (86.), 4:0 Matthias Lechner (88.) Zuschauer 60

(0:2). – Huisheim vergab zahlreiche Chancen und kassierte eine deftige Niederlage. Süveges konnte den herauseilenden Gästekeeper nicht überwinden, während Wechingens Simon Greiner zum 1:0 traf. Rupprecht und Hirschbeck hatten den Ausgleich auf dem Fuß, doch Axel Dürrwanger erhöhte per Freistoß für die Gäste.

Nach der Pause ließen Jochen Hertle und Bernhard Thum weitere Tore folgen und am Ende sorgte Dürrwanger mit seinem zweiten Tor für den 5:0-Gästesieg. Tore 0:1 Simon Greiner (22.), 0:2 Axel Dürrwanger (37.), 0:3 Jochen Hertle (50.), 0:4 Bernhard Thum (75./FE), 0:5 Axel Dürrwanger (80.) Zuschauer 70

(1:0). – Mit einem glatten 5:0-Sieg klettert der SCNB auf den dritten Tabellenplatz. Stefan Keller traf im ersten Durchgang zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Kugler auf 2:0 und wiederum Keller ließ das dritte Tor folgen. Kurz vor Spielende drehten die Gastgeber erneut auf und Paul Kleibl stellte auf 4:0. Mit dem Schlusspfiff erzielte Stefan Keller sein drittes Tor zum 5:0-Endstand. Tore 1:0 Stefan Keller (36.), 2:0 Felix Kugler (65.), 3:0 Stefan Keller (82.), 4:0 Paul Kleibl (86.), 5:0 Stefan Keller (90.) Zuschauer 70

(0:0). – Bereits in der 3. Spielminute schoss Mannschaftskapitän Jakob Ganzenmüller an die Unterkante der Latte und wenig später scheiterte Thomas Eberle nach Hereingabe von Marco Stecher am glänzend reagierenden SC-Keeper Thomas Schauer. Die Gäste prüften durch Florian König (39. und 41.) SG-Torwart Thomas Zwölfer.

Unmittelbar nach Wiederbeginn hatten Jakob Ganzenmüller und Jannik Eckmeier (48.) mit einer Doppelchance die Führung auf dem Fuß. Diese gelang den kampfstarken Gästen. Nach einem Eckstoß köpfte Moritz Benninger aus kürzester Distanz zum 0:1 (55.). Einen Foulelfmeter vergab Robert Strauß (64.). Nach einem Foul an dem enteilten Robert Strauß sah Wallersteins Hannes Benninger Gelb-Rot (77.) und den fälligen Straßstoß verwandelte Jakob Ganzenmüller zum 1:1 (78.). Für die in Unterzahl agierende Gäste erzielte Moritz Benninger per Straßstoß das 1:2 (83.). Die Gastgeber bliesen zur Schlussoffensive, aber Robert Strauß vergab freistehend (85.) und SC-Keeper Thomas Schauer fischte zuerst einen Schuss von Julian Bonn aus dem Winkel (88.) und klärte reflexartig gegen Robert Strauß (90.). Tore 0:1 Moritz Benninger (55.), 1:1 Jakob Ganzenmüller (78./FE), 1:2 Moritz Benninger (83./FE) Zuschauer 100