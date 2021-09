Nähermemmingen-Baldingen bleibt dran

Plus Mit dem 4:0-Sieg in Wechingen bleibt der SCN schärfster Verfolger von Mauren und Minderoffingen. Aber auch das Spitzenduo gibt sich keine Blöße.

SC Athletik Nördlingen – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 0:6 (0:2). – Der SCA hielt in der ersten Halbzeit gut mit, kassierte allerdings zwei unnötige Kontertore und lag zur Pause mit 0:2 zurück.