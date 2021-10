Andreas Langer wiedergewählt

Langjähriger TSV-Abteilungsleiter sagt noch einmal zu – aber nur für die nächsten zwei Jahre

Im Foyer der Hermann-Keßler-Halle fand die Abteilungsversammlung der Fußball-Abteilung des TSV 1861 Nördlingen statt. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren fand die letzte Abteilungsversammlung statt; damals wurde Andreas Langer in seinem Amt als Abteilungsleiter wiedergewählt. Der 43-jährige Wemdinger stellte sich zur Wiederwahl, allerdings nur für einen Zeitraum von weiteren zwei Jahren. Da er der einzige Kandidat war, erfolgte seine Wahl einstimmig per Akklamation. Eigentlich hätte bereits 2019 eine Abteilungsversammlung stattfinden sollen, „doch da waren wir personell etwas in der Bredouille und dann kam Corona“, so Langer auf Rückfrage.

TSV-Vorsitzender Helmut Beyschlag bewertete die Entwicklung der Fußball-Abteilung positiv: „Die Situation der Fußballer ist überaus erfreulich, nach dem unglücklichen Abstieg ist der Wiederaufstieg ein realistisches Ziel.“ Auch der Zuspruch bei den jüngsten Fußballern sei ungebrochen hoch, so Beyschlag. Sehr erfreulich sei die Bildung einer Frauenmannschaft, das zeige, dass der TSV mit der Zeit gehe.

Abteilungsleiter Andreas Langer gab einen sportlichen Überblick der letzten vier Jahre. Er erinnerte an die Meisterschaft in der Landesliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga 2018 mit einem guten neunten Platz als Aufsteiger. Dann kam der 13. März 2020. An diesem Tag machte die Fußballabteilung auf ihrer Homepage die Einstellung jeglichen Sportbetriebs publik. „Es waren schwierige Zeiten, wir mussten Spielerabgänge über Videokonferenzen verabschieden. So einen Saisonabbruch wollen wir nicht mehr erleben“, so der Abteilungsleiter. Langer erinnerte auch an schmerzliche Momente wie den Tod von Gerd Müller oder den Unfalltod des U19-Spielers Nico Gnugesser.

Langer ging auch auf die gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem TSV-Gesamtvorstand und der TSV-Geschäftsstelle ein. Die aktuelle Mitgliederzahl bezifferte Langer auf 582; vor vier Jahren waren es 469 Mitglieder und vor acht Jahren 433 Mitglieder gewesen. Am Ende erklärte Langer, dass er sich gerne noch einmal für zwei Jahre als Abteilungsleiter zur Wahl stelle. Er stellte auch in einem Organigramm die insgesamt zehn Personen umfassende Führungsmannschaft vor. Ausgeschieden aus dem Abteilungsvorstand sind Norbert Ziegler, Thomas Deubler und Ulrich Böhm.

Die Wahl des alten und neuen Abteilungsleiters Andreas Langer erfolgte einstimmig durch Handzeichen der Mitglieder. Der Abteilungsvorstand: Andreas Langer (Abteilungsleiter Senioren/Jugend; kommissarisch Sponsoring), Andreas Schröter (stellvertretender Abteilungsleiter/Sportdirektor), Isa Topac (stellvertretender Abteilungsleiter / NLZ-Leiter / Jugendkoordinator U19 bis U16), Markus Klaus, Emil Klaß (Technischer Leiter), Torsten König (Jugend-Koordinator U15 bis U12), Martin Jeromin (Vereinsehrenamtsbeauftragter), Fabian Schmidt, Martin Kattner (Jugend-Koordinator U11 bis Bambinis (Kleinfeld)), Sarah Eberhardt (Damenbeauftragte). (jais)