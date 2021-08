Fußball

vor 21 Min.

Anpfiff in allen Amateur-Ligen der Region

Fußball-Kreisligist SV Holzkirchen hat drei neue Akteure in seinem Kreisliga-Kader (von links): Robert Stolz (Abteilungsleiter), Philipp Buser (Spielertrainer), Max Wagner (eigene Jugend), Daniel Kienle, Patrick Michel (beide TSV Nördlingen), Robert Bosch (Co-Spielertrainer) und Heiko Greiner (Abteilungsleiter). Foto: Christian Draxler

Plus Nach der langen Zwangspause beginnt am Wochenende die Runde 2021/2022, von der alle hoffen, dass sie ordnungsgemäß bis zum Mai nächsten Jahres ausgetragen werden kann.

Das erste Spiel der neuen Saison in der Kreisliga Nord findet bereits am heutigen Freitag statt: Der SV Holzkirchen empfängt um 18.30 Uhr den SV Donaumünster-Erlingshofen. Neu in der Kreisliga sind der Bezirksligaabsteiger SV Holzkirchen und die beiden Aufsteiger TSV Wemding (Erster Kreisklasse Nord I) und TSV Binswangen (Erster Kreisklasse Nord II). Verlassen haben die Liga der Tabellenerste SV Wörnitzstein-Berg und die beiden Absteiger SSV Höchstädt und SpVgg Riedlingen.

