Fußball

16:16 Uhr

B-Klassisten des Landkreises spielen eine Doppelrunde

Der FC Nordries (schwarzes Trikot) muss für seine Auswärtsspiele in der B-Klasse Nord 1 bis zu 60 Kilometer Anfahrt in Kauf nehmen. Kein Wunder, dass sich die Vereinsvertreter wieder regionaler gestaltete Fußball-Ligen wünschen.

Plus Weil in der B-Klasse Nord 1 nur noch acht Mannschaften eingeteilt sind, geht es gegen jeden Gegner nun viermal. Das liegt auch an der Umgruppierung eines Teams in den „Westen“.

Von Robert Milde und Manuel Wenzel

Wenn in der untersten Liga der hiesigen Fußballer in knapp einem Monat die Punktrunde beginnt, wird sich vieles anders anfühlen – nicht nur, weil hinter den Kickern pandemiebedingt eine lange Zwangspause liegt. Vor allem die Gruppengrößen sind ungewohnt. Ungewohnt klein. So finden sich in der B-Klasse Nord 1 nur acht Vereine wieder. Dies hat der Bezirksspielausschuss bei einer Klausurtagung in Neusäß nun auch so fixiert. Bei einer vorläufigen Einteilung waren es noch neun Mannschaften gewesen. Hier erste Reaktionen aus dem Landkreis.

