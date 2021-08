39-jähriger Torhüter hilft aus

U23 des TSV Nördlingen startet in ihre fünfte Saison

In die fünfte Saison in der Bezirksliga Schwaben startet die U23 des TSV Nördlingen am heutigen Samstag auswärts beim TSV Wertingen. Anpfiff auf dem Judenberg ist um 15.30 Uhr.

Nördlingens Trainer Andreas Schröter war mit der Vorbereitung zufrieden, insbesondere das Passspiel hat es ihm angetan. „Leistungsschwankungen sind bei einer jungen Mannschaft normal“, meint er auf die 1:3-Niederlage im letzten Testspiel beim VfB Tannhausen angesprochen. Die einzigen beiden erfahrenen Spieler sind Stefan Klaß (29) und Andreas Kaiser (34), sodass der TSV-Coach von einer „guten Mischung“ spricht. In Wertingen kommt ein weiterer erfahrener Spieler dazu, denn im Tor hilft der 39-jährige Michael Lutz aus, da sich Marcel Randi im Kurzzeiturlaub befindet. „Wir wollen den Status der Bezirksliga halten, damit der Sprung in die Landesliga nicht zu hoch ist. Letztjährige U23-Spieler wie Genrich Morasch und Etienne Perfetto zeigen momentan, dass sie auch Landesliga spielen können“, meint der TSV-Trainer.

Gastgeber ist der einzige Verein aus dem Landkreis Dillingen, der in der Bezirksliga Nord vertreten ist. Aus dem Kader, mit dem der TSV Wertingen vor zwei Jahren in die Saison 2019/2021 startete, fehlen einige Namen. So haben bereits im Winter Tobias Fech (SV Wortelstetten), Benjamin Haase und Mario Meier (beide SV Kicklingen-Fristingen) den Verein verlassen, in der jüngsten Wechselperiode gesellten sich Baris Er, Philipp Glaß (beide Ziel unbekannt), Ardian Hoti (SV Donaumünster), Johannes Walter, Moritz Hempel (beide Karriereende), Valentin Jaumann (TSV Zusmarshausen) und Florian Prießnitz (Spielertrainer SV Kicklingen-Fristingen) hinzu. Dem gegenüber stehen die externen Neuzugänge Marco Gerold, Marcel Mayr (beide BC Schretzheim), Dennis Brückner (SV Donaualtheim), Ivan Rasic (Kroatien) und Bastian Völk (TSV Welden) sowie Simon Riesinger aus dem eigenen Nachwuchsbereich der JFG Riedberg. Schon im Winter war klar, dass Christoph Kehrle als Chefcoach in seine dritte Saison mit dem TSV Wertingen gehen würde. Der 36-Jährige fühlt sich wohl auf dem Judenberg und will die Mannschaft weiterentwickeln. Bei diesem Unterfangen mithelfen soll der als neuer Co-Spielertrainer installierte Andreas Kotter (22). (jais)