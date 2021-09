Die Fehlerquote ist zu hoch

Heute Nachholspiel des TSV Nördlingen II gegen Meitingen

Heute Abend (19 Uhr, Rieser Sportpark) wird das am vierten Spieltag abgesetzte Spiel der Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Nördlingen U23 und dem TSV Meitingen nachgeholt. Aktuell liegen die Rieser einen Punkt vor den Gästen, die immerhin auf Platz zwei rangierten, als die Corona-Saison 2010/21 abgebrochen wurde.

Es treffen zwei der fairsten Mannschaften der Liga aufeinander: Der TSV II liegt in der aktuellen Fairnesstabelle auf Platz eins, der TSV Meitingen belegt den dritten Platz. Meitingen startete zwar mit zwei Siegen erwartungsgemäß in die Saison, doch dann folgten zwei Niederlagen (0:2 gegen Stätzling, 0:5 gegen Aindling) und zwei Unentschieden. Das letztwöchige Derby in Wertingen endete 2:2. Die Lechtaler verabschiedeten sich damit vorerst aus dem Aufstiegsrennen, auch weil die Konkurrenz an der Spitze keine Federn lässt. Der 48-jährige Coach Pavlos Mavros, der die Rieser bei ihrem Heimspiel gegen den FC Stätzling beobachtet hatte, meinte nach der 0:5-Klatsche gegen Aindling vor zehn Tagen: „Das war die bitterste Niederlage, die ich je einstecken musste“.

Mit vier Treffern ist einmal mehr Denis Buja der Führende in der internen Trefferliste. Michael Meir, der den TSV Nördlingen im Winter 2020 in Richtung Meitingen verlassen hatte, traf beim 2:2 in Wertingen erstmals in dieser Saison. Im Tor steht Luca Peuser, der in Nördlingen in der Jugend aktiv war. Im Direktvergleich aus vier gemeinsamen Bezirksliga-Spielzeiten stehen fünf Meitinger Siege, zwei Remis und ein Nördlinger Sieg am 3. Oktober 2018. Von der damaligen TSV-Mannschaft spielen aktuell nur Stefan Klaß und Sascha Hof in der zweiten TSV-Mannschaft.

„Wir haben im bisherigen Saisonverlauf drei Spiele verloren, nicht weil der Gegner unbedingt um ein Vielfaches stärker, sondern unsere eigene Fehlerquote spielentscheidend hoch war. Wenn wir diese Nachlässigkeiten dezimieren, werden wir auch wieder vermeintliche Spitzenmannschaften schlagen können“, sagt TSV-Trainer Andreas Schröter.

TSV-Kader füllt sich langsam wieder

Und genau zu einer Spitzenmannschaft gehört Meitingen. Namen wie Buja, Berisha, Gärtner und insbesondere Duvnjak, aber auch Michi Meir und Matze Schuster gehören zu herausragenden Akteuren der Bezirksliga. „Unser Kader wird sich glücklicherweise wieder füllen, denn die Urlaubsrückkehrer Stefan Mayer und Laurin Kraus sowie Blitztransfer-Rückkehrer Michael Göttler stehen zur Verfügung. Dem stehen allerdings noch die verletzten oder kranken Akteure wie Felix Meierhöfer, Julian Eichhorn, Real Morina, Tim Seitz und Mario Taglieber gegenüber“, erklärt der TSV-Trainer.