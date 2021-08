Nur noch ein Trio aus dem Landkreis

Die U23 des TSV Nördlingen startet in Wertingen in die neue Saison. Aufsteiger Wörnitzstein-Berg und der FC Mertingen sehen Meitingen als Top-Favoriten

Am Freitag startet die Fußball-Bezirksliga Nord in die Saison 2021/2022. Im Derby stehen sich der TSV Aindling und der Aufsteiger TSV Pöttmes gegenüber. Am Samstag bestreitet die U23 des TSV Nördlingen ihr Auftaktspiel beim TSV Wertingen.

Neu in der 16er-Liga sind die vier Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg (Erster Kreisliga Nord), TSV Ziemetshausen (Erster Kreisliga West), FC Horgau (Erster Kreisliga Augsburg) und TSV Pöttmes (Erster Kreisliga Ost). Verlassen haben die Liga Aufsteiger TSV Gersthofen und die drei Absteiger BC Adelzhausen, TSV Rain/Lech II und der SV Holzkirchen. Unglücklich war der Abstieg insbesondere für den BC Adelzhausen, denn die Autobahner hatten neben dem FC Günzburg und dem FC Affing den gleichen Quotienten von 1,04. Hier entschied dann der direkte Vergleich und der machte den BCA zum Tabellenvierzehnten und zum dritten Direktabsteiger.

Der TSV Nördlingen II, der die letzte Saison als Tabellensiebter beendete, bestritt eigentlich neun Vorbereitungsspiele, wobei nur gegen den FC Gundelfingen II und gegen den VfB Tannhausen jeweils 1:3 verloren wurde. Beim 2:1-Sieg gegen den TSV Wettelsheim und beim 4:0-Sieg gegen den FV Dittenheim spielten aber überwiegend Akteure der Landesligamannschaft. Die restlichen Ergebnisse: TSV – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:0, TSV – TSV Möttingen 7:0, TSV – TSV Wemding 6:2, SV Holzkirchen – TSV 0:3, FSV Reimlingen – TSV 4:6. Neue Trainer melden lediglich der SC Bubesheim (Jan Plesner spielte zuletzt beim TSV Aindling), der TSV Pöttmes (Johannes Putz trainierte zuletzt den BC Adelzhausen) und auch der TSV Nördlingen U23, wo Andreas Schröter die Nachfolge von Mark Merz angetreten hat, der nun als Co-Trainer der Landesligamannschaft wirkt. Schröter ist mit 51 Jahren übrigens der älteste aller Trainer. Die jüngsten Trainer mit jeweils 31 Jahren sind Daniel Framberger (VfL Ecknach), Christoph Bronnhuber (FC Günzburg) und Marc-Abdu Al-Jajeh/Tobias Jorsch, das Trainerduo des FC Affing. Bereits in seine vierte Saison als Trainer beim SV Wörnitzstein-Berg geht der aus Hainsfarth stammende Bernd Taglieber (44).

Nicolas Steidle und Julian Schmidbaur wechselten vom Kreisligisten SpVgg Altisheim-Leitheim zum SV Wörnitzstein-Berg. Dagegen hat Torjäger Maximilian Biesalski (er erzielte in der abgebrochenen Saison 2019/21 13 Tore) den Verein in Richtung FC Wacker München verlassen. Ihn zieht sein Beruf in die Landeshauptstadt. Bemerkenswerte Transfers tätigte der Aufsteiger TSV Pöttmes: So wechselte Felix Kling vom FC Mertingen, Albion Segashi kam von der SpVgg Landshut, Noah Baum vom TSV Gersthofen und der ehemalige Jugendspieler des TSV Nördlingen, Mathias Heckel, vom TSV Burgheim.

Sieben Vereine haben einen Spielertrainer, nämlich Affing, Altenmünster, Bubesheim, Ecknach, Günzburg, Hollenbach und Mertingen. Dort geht Bernhard Schuster in seine zweite Saison in der Bezirksliga. Platz zehn tippt der 32-Jährige für seine Truppe, das wäre eine Position besser als in der abgebrochenen Vorsaison.

Einig sind sich Schuster und Taglieber beim Tipp auf den Meister: TSV Meitingen.