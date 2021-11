Nur zwei Gegentore in den letzten vier Spielen

Der TSV Nördlingen II überzeugt vor allem in der Defensive

Die Normalzeit beziehungsweise Winterzeit bringt es mit sich, dass die Fußball-U23-Junioren des TSV Nördlingen ihre letzten beiden Heimspiele dieses Jahres bereits um zwölf Uhr bestreiten. Im ersten Spiel der Rückrunde ist heute der TSV Wertingen der Gegner. Die Elf vom Judenberg liegt einen Punkt hinter den Riesern, wobei sich die 17 Punkte aus acht Heim- und neun Auswärtszählern zusammensetzen.

Der TSV Wertingen (Trainer Christoph Kehrle) hat eine Miniserie gestartet: Nach dem 1:0-Sieg über Hollenbach folgte ein 1:1 zu Hause gegen Günzburg und der letztwöchige 2:1-Erfolg beim SC Bubesheim bestätigte die positive Entwicklung in den vergangenen Wochen. Lukas Schwarzfischer schoss letzte Woche beide Tore und verbesserte damit sein Torkonto auf fünf Treffer. Er ist zusammen mit Marcel Mayr der Führende der internen Trefferliste. Mit zwei gelb-roten und bereits drei roten Karten sind die Wertinger Vorletzter der Fairnesswertung. Das Hinspiel bei den Zusamstädtern gewannen die Rieser 3:1.

Tim Seitz fehlt noch für zwei weitere Spiele

Zum TSV Nördlingen: Der beim 0:0 in Ziemetshausen vom Platz gestellte Tim Seitz wurde für drei Spiele gesperrt, fehlt somit noch zwei Spiele. Vier Spiele in Serie sind die Gastgeber ungeschlagen und haben dabei nur zwei Gegentore kassiert. „Wir haben gerade in der Arbeit gegen den Ball inzwischen viel mehr Stabilität erreicht, was insbesondere an unseren immer stärker werdenden Mittelfeldspielern wie Simon Lösch, Genrich Morasch und zuletzt Julian Eichhorn liegt. Mario Taglieber und Felix Meierhöfer sind nach ihren Verletzungen nun fast hundertprozentig einsetzbar, was die Alternativen in der Offensive deutlich erhöht“, sagt Trainer Andreas Schröter, der auch auf Stefan Klaß zurückgreifen kann, der aus München kommend am Wochenende zu Hause ist. „ Wertingen zeigte sich in den letzten Wochen immer stärker und holte notwendige Punkte. Aber auch wir konnten mit stabilen Ergebnissen aufwarten und kassierten insbesondere viel weniger einfache Gegentreffer. Da wir eine junge Mannschaft haben und der Präsenz-Unterricht nunmehr wieder verschärft möglich ist, fehlen einige Studenten bei der einen oder anderen Trainingseinheit“, erklärt Trainer Schröter.

Jonas Sandmeyer (der letzten Sonntag wenige Minuten in der Ersten spielte), Tim Reule, Philipp Jaumann und Sascha Hof konnten in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und stoßen zum Kader hinzu. (jais)