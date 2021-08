Richtungsweisendes Landkreis-Derby

Der TSV Nördlingen II erwartet den FC Mertingen

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Nord kommt es am Sonntag (15 Uhr) im Rieser Sportpark in Nördlingen zum Landkreisderby zwischen dem TSV Nördlingen und dem FC Mertingen.

Während die Rieser am Mittwoch beim Spitzenreiter VfL Ecknach 1:3 verloren, konnte der FC Mertingen nach zuvor drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Gegen den FC Günzburg siegten die Schützlinge von Spielertrainer Bernhard Schuster 1:0. Für das Tor des Tages sorgte Eric Adam, der nach 68 Minuten den Ball an der Mittellinie eroberte und dann 40 Meter allein aufs Tor zulief. „Leider hat sich unsere personelle Lage durch Verletzungen und Urlaub weiter zugespitzt, wodurch der Kader noch kleiner geworden ist. Aber das ist auch eine Chance für alle Spieler, die da sind, sich zu zeigen“, so der 32-jährige Spielertrainer, der für seine Truppe auf Platz zehn tippt. Das wäre eine Position besser als in der abgebrochenen Vorsaison. Für Mertingen sei die Bezirksliga nach wie vor eine tolle Sache, auch wenn es Vereine gebe, mit denen man sich nur schwer messen könne. Als Aufsteiger 2019 geht Mertingen nun in seine zweite Bezirksliga-Saison, die Klasse kennt die Mannschaft inzwischen. Was Mertingen helfen werde: „Wir haben einen breiten Kader“, sagt Schuster. Der bisher erfolgreichste Torschütze (drei Tore) ist in Nördlingen nicht unbekannt: Sven Rotzer spielte von 2013 bis 2015 in der Landesliga beim TSV.

TSV-Trainer Andreas Schröter blickt auf die 1:3-Niederlage in Ecknach zurück: „Leider haben uns persönliche Fehler im Spiel zweimalig ins Hintertreffen gebracht, ansonsten wäre im Aichacher Stadtteil durchaus etwas zu holen gewesen. Wichtig aus dieser Niederlage ist für mich, dass mein junges Team aus den Erfahrungen seine Lehren zieht, um in der Entwicklung wieder den nächsten Schritt nach vorne zu machen.“ Beeindruckende Konstanz in ihren Leistungen hätten Jan-Niklas Jung, Genrich Morasch und Philipp Jaumann, der zudem sein erstes Bezirksligator erzielte, gezeigt. Erfreulich seien auch die Leistungen der Verletzungs- bzw. Urlaubsrückkehrer Luka Pesut und Real Morina, wobei auf letzteren nach einem vermeintlichen Corona-Kontakt und daraus resultierender amtlicher Quarantäne bereits am Wochenende wieder verzichtet werden müsse, so Schröter weiter.

Im Spiel gegen Mertingen, das durchaus richtungsweisenden Charakter hat, fehlen zudem Kapitän Stefan Mayer und Laurin Kraus urlaubsbedingt. Der Kader wird erneut deutlich verändert sein, denn auch der spielende Co-Trainer Andi Kaiser fehlt wegen einer geschäftlichen Wochenendveranstaltung. „Ich bin deshalb froh über die Wochenend-Heimfahrt von Stefan Klaß aus München und die nochmalige Unterstützung von Torwart Michael Lutz“, erklärt der TSV-Coach abschließend. (jais)