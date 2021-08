Stätzling zu stark für junge TSV-Truppe

Im ersten Heimspiel geht die U23 des TSV Nördlingen leer aus

Einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feierte der FC Stätzling bei der U23 des TSV Nördlingen, die erneut drei U19-Spieler zum Einsatz brachte.

Bereits nach zwei Minuten traf Tim Seitz beim Versuch einer Ballklärung aus 40 Metern ins eigene Tor. Der Ausgleich fiel in der 14. Minute durch Nicolai Geiß. Alexander Schröter war vor dem Strafraum gefoult worden, Geiß schoss den Freistoß in die Mauer und den Abpraller versenkte er im Netz. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn nach einem Missverständnis zwischen Leon Lechner und Andreas Kaiser ging ein Gästespieler dazwischen, legte quer auf Luis Lindermayr, und der traf aus wenigen Metern. Die einzige Gastgeberchance zum 2:2 hatte im weiteren Verlauf Schröter, der nach Vorlage von Luis Schüler die Latte anvisierte, was schwerer war, als das offene Tor zu treffen (30.). Insgesamt waren die Gäste dem nächsten Tor näher: Eine Ecke von Manuel Tutschka landete am zweiten Pfosten (32.), Torwart Marcel Randi klärte mit Fußabwehr gegen Nico Gastl (34.) und bei Randi war auch Endstation für Mert Sert nach Lindermayrs Zuspiel (41.). Mit einem Kopfballtorpedo von Matthias Fischer ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit konnten sich die zu lethargischen Rieser lange Zeit keine Chancen erarbeiten, aber auch seitens der Gäste war ein Kopfball von Felix Schropp knapp drüber die einzige Ausbeute. Erst in der 68. Minute bog Stätzling endgültig auf die Siegerstraße ein. Nach einem Foul von Kaiser an Lindermayr legte sich der eingewechselte Franz Losert den Ball zurecht und zirkelte den Freistoß ins obere Eck. Vier Minuten später verpassten Maximilian Beck und Lechner eine Hereingabe von Spielführer Stefan Mayer nur knapp und die letzte TSV-Chance zum Anschlusstreffer hatte Niklas Leister, der einen Tick zu spät abschloss (88.).

„Es war ein hochverdienter Sieg. Nachdem wir merkten, dass der Gegner stärker ist als wir, war unser Ziel, das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten. Zwei der drei Gegentore haben wir fast selber geschossen, doch darüber hinaus hatten die Gäste eine Vielzahl an Chancen“, resümierte TSV-Trainer Andreas Schröter.

TSV Nördlingen U23: Randi; Kaiser, Jaumann, Reule, Geiß (ab 46. Ernst), Schröter (ab 46. Konan), Stefan Mayer, Seitz, Beck (ab 88. Merz), Luis Schüler (ab 74. Leister), Lechner.

Nur 47 Stunden nach dem Spiel gegen Stätzling haben die U23-Kicker des TSV Nördlingen ihren nächsten Auftritt: Am dritten Spieltag geht die Reise zum TSV Aindling, der zuletzt beim FC Günzburg 0:1 unterlag. Dabei verfügen die heutigen Gastgeber über eine Mannschaft, die durchaus in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord mitmischen kann. Dafür sollten schon die bewährten Torschützen Simon Knauer und Patrick Modes garantieren. Zudem wurde die Mannschaft mit den Bayernligaspielern Fatlum Talla (TSV Schwabmünchen) und Gabriel Merane (TSV Schwaben Augsburg) verstärkt. „Auch in Aindling ist das Ziel, das Spiel möglichst lange offenzuhalten. Aufgrund der vielen Verletzten und Urlauber und dem ebenfalls samstäglichen Spiel der Ersten wird es eine personelle Mammutaufgabe, und wir werden wieder den einen oder anderen U19-Spieler brauchen“, so U23-Coach Andreas Schröter. Einziger Lichtblick: Jan-Niklas Jung steht nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung. Die Partie am Schüsselhauser Kreuz wird um 17.30 Uhr angepfiffen.