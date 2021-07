Zum Saisonstart ein knackiges Programm

Schwere Aufgaben für die TSV-U23 an den ersten Spieltagen

Einen durchaus „knackigen“ Saisonstart haben die Bezirksligakicker des TSV Nördlingen vor sich: Die U23 der Rieser startet nämlich am Sonntag, 8. August, mit einem Auswärtsspiel gegen den TSV Wertingen in die Saison. Die Elf vom Judenberg belegte in der abgebrochenen Saison 2019/21 den neunten Platz. Danach kommt zum ersten Heimspiel der letztjährige Vierte FC Stätzling in den Rieser Sportpark, bevor am dritten Spieltag das schwere Auswärtsspiel beim Vorjahressiebten TSV Aindling auf dem Programm steht. Die ersten Spieltage im Überblick:

Erster Spieltag (Sa./So. 7./8. August): TSV Aindling– TSV Pöttmes (Eröffnungsspiel, Freitag, 6. August), SC Bubesheim – FC Affing, TSV Wertingen – TSV Nördlingen II, TSV Hollenbach – SC Altenmünster, FC Mertingen – SV Wörnitzstein-Berg; FC Stätzling – FC Günzburg; TSV Meitingen – TSV Ziemetshausen, VfL Ecknach – FC Horgau.

Zweiter Spieltag (Mi., 11. August): FC Günzburg – TSV Aindling; TSV Pöttmes – TSV Meitingen; TSV Ziemetshausen – VfL Ecknach; FC Horgau – FC Mertingen; SV Wörnitzstein-Berg – TSV Hollenbach; SC Altenmünster – SC Bubesheim; FC Affing – TSV Wertingen; TSV Nördlingen II – FC Stätzling.

Dritter Spieltag (Sa./So., 14./15. August): SC Bubesheim – SV Wörnitzstein-Berg; TSV Wertingen – FC Stätzling; TSV Hollenbach – FC Horgau; FC Mertingen – TSV Ziemetshausen; VfL Ecknach – TSV Pöttmes, FC Affing – SC Altenmünster; TSV Meitingen – FC Günzburg; TSV Aindling – TSV Nördlingen II. (jais)