Fußball

17:00 Uhr

Der TSV Nördlingen verliert einen Sympathieträger

Daniel Holzmann (in schwarz-gün) wechselt zu seinem Heimatverein SC Aufkirchen.

Plus Daniel Holzmann verlässt das Nördlinger Landesligateam am letzten Tag der Wechselperiode. Hintergrund ist eine schwere Erkrankung in der Familie.

Von Klaus Jais

Kurz vor Ende des Transferfensters musste Fußball-Landesligist TSV Nördlingen noch einen Abgang eines Topspielers hinnehmen: Der 26-jährige Daniel Holzmann wechselt zu seinem Heimatverein SC Aufkirchen in die Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen