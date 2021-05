Der digitale Schiri-Ausweis kommt

Monatsversammlung der nordschwäbischen Referees erneut im Online-Format. Obmann Tobias Heuberger kündigt an, dass er mit seinem kompletten Team weitermachen will

Die Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Nordschwaben trafen sich zu ihrer Monatsversammlung. Der aktuellen pandemischen Lage Rechnung tragend, musste auch diese Veranstaltung online erfolgen. Im Laufe der rund einstündigen Veranstaltung konnte Obmann Nordschwaben Tobias Heuberger bis zu 65 Teilnehmer begrüßen. Unter ihnen waren auch Spielleiter Wolfgang Beck, die Jugendspielleiter Hans Breuer und Ralf Vogel sowie der Ehrenobmann Wolfgang Fontaine.

Der geplante Gastvortrag von Dr. Christoph Kern (neuer Vorsitzender des Fußballbezirks Schwaben) musste entfallen, weil dieser an einer kurzfristig anberaumten Präsidiumssitzung des BFV teilnehmen musste. Stattdessen wurde ein Lehrvortrag von Gruppenlehrwart Sebastian Stadlmayr zum Thema Abstoß/Freistöße im Strafraum ins Programm genommen, wobei auch ein abschließender Regeltest nicht fehlte. Hier erzielte Maximilian Jaumann (TSV Oettingen) das beste Ergebnis.

Der neue Vorsitzende des Sportgerichts Bayern, Heiko Loder, der ebenfalls der Schiedsrichtergruppe Nordschwaben angehört, stellte sich in einem Grußwort vor. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass bald wieder Fußball gespielt werden könne. Sobald die Schiedsrichterversammlungen wieder in Präsenz möglich seien, werde er gerne vorbeikommen. Heuberger bedauerte, dass die Besuche anlässlich runder Geburtstage entfallen mussten. Nur Schiedsrichter Alfred Fischer (SpVgg Minderoffingen) konnte in Zeiten niedriger Inzidenzzahlen persönlich besucht werden.

Von einer „besorgniserregenden Situation im Bezirk“ berichtete Heuberger. Bezirks-Schiedsrichterobmann (BSO) Jürgen Hecht (Gruppe Ostallgäu) ist aus gesundheitlichen Gründen von diesem Posten zurückgetreten. Paul Birkmeir (Schiedsrichtergruppe Neuburg), bislang Mitglied im Bezirks-Schiedsrichterausschuss (BSA), übernimmt kommissarisch, hat aber bereits deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er nur bis zu den Wahlen im nächsten Frühjahr zur Verfügung stehe. Die Suche nach einem geeigneten BSO laufe bereits. Birkmeir wird unterstützt von Ingo Weber, Jan Wild und Manuela Schäfer. „Es steht eine komplette Änderung des Bezirksschiedsrichterausschusses an, zumal dieser Ausschuss um ein zusätzliches Mitglied erweitert wird und es wird eine Herausforderung, diese Posten zu besetzen“, sagte Heuberger. Der Obmann war kürzlich bei der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Aalen, da mit dieser Gruppe ein reger Austausch stattfinde. Dort wurde Obmann Josef Schneider für drei Jahre wiedergewählt.

Weitere Neuigkeiten: Da der bisherige Schiedsrichterausweis bereits voll beklebt mit Verlängerungsmarken ist, wird ein neuer digitaler Schiedsrichterausweis eingeführt, der über die normale Schiedsrichterkennung abrufbar ist. „Wir fahren aber zunächst noch zweigleisig“, erklärt Heuberger. An zwei Online-Lehrgängen des BFV beteiligten sich insgesamt 662 Teilnehmer, davon waren 71 aus Schwaben und nur zwei aus Nordschwaben. Der eigene Neulingslehrgang wartet nach wie vor auf den Abschluss. „Diese Hängepartie ist ein frustrierender Zustand“, sagte Heuberger.

Im Ausblick auf den Spielbetrieb und die Qualifikation berichtete Heuberger, dass die Leistungslehrgänge nicht wie üblich stattfinden können; nur vom Kreisliga-Pool aufwärts wird in Präsenz geprüft und auch da nur in kleineren Gruppen. Die Leistungsprüfungen in der Gruppe richten sich je nach Entwicklung der Pandemie. „In den paar Wochen zwischen den beiden Lockdowns hat sich gezeigt, dass wir jeden Kameraden brauchen und ich freue mich, dass bislang keine Schiedsrichter aufgehört haben“, so Heuberger. Zur Qualifikation berichtete der Obmann unter anderem, dass aus dem Kreisligapool relativ viele aufsteigen. Heuberger hofft, dass zwei Referees aus der Gruppe Nord dabei sein werden.

Die Lage im Spielbetrieb sei aktuell noch unklar, rechtliche Probleme bei einem Saisonabbruch müssen geklärt werden. „Die realistischste Variante ist ein Saisonabbruch mit Quotientenregelung“, meinte Heuberger, der ankündigte, sich bei der Jahreshauptversammlung im Januar nächsten Jahres mitsamt seinem kompletten Führungsteam zur Wiederwahl zu stellen. „Ich hoffe sehr, dass wir in der zweiten Jahreshälfte Besserung erfahren und dass wir den ausgefallenen Ehrungsabend nachholen können“, so Heuberger.