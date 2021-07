Die Spielpläne sind schon in der Schublade

Schwabens Spielleiter bereiten die neue Saison vor. Saisoneröffnung ist am 6. August

Die Mitglieder des Bezirksspielausschusses Schwaben haben sich zu ihrer Sommertagung in Neusäß getroffen: Dabei konnten sie in aller Ruhe die letzten notwendigen Entscheidungen treffen, damit die Fußballsaison 2021/2022 bei den Amateuren im August ins Rollen kommt.

Bedingt durch die Pandemie befragte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in den vergangenen Wochen durch seine Spielleiter die Vereine, ob sie sich eventuelle „alternative Spielformen“ vorstellen könnten. Dabei gab es Vorschläge wie zum Beispiel für geteilte Vorrundengruppen mit anschließender Meister- und Abstiegsqualifikationsrunde. Zwei weitere Varianten lagen auf dem Tisch. Doch diese interessierten die Vereine offenbar sehr wenig, wie Bezirksspielleiter Rainer Zeiser sagt. Am Beispiel der Bezirksliga Nord lässt sich das Meinungsbild am besten ablesen: Von den 16 befragten Klubs gab es von 13 eine Rückmeldung mit dem gleichen Ergebnis: Am herkömmlichen Spielbetrieb mit Hin- und Rückrunde soll nicht gerüttelt werden.

Ähnlich klare Abstimmungen gab es im Kreis Donau, wie Kreisspielleiter Franz Bohmann erklärt. So stimmte zum Beispiel in den beiden Kreisligen nur ein Verein für ein alternatives Modell, alle anderen wollen keine Veränderung. In den Kreisklassen gab es 21 Rückmeldungen mit 19 Stimmen „Weiter so“ und nur zwei Zustimmungen für einen anderen Modus. Alle A-Klassen-Vereine, die sich am Votum beteiligten, lehnten alternative Modelle ab, und 32 von 34 B-Klassisten schlossen sich dieser Meinung an.

Was aber passiert, wenn coronabedingt die Saison unterbrochen werden muss oder so wie das Spieljahr 2019/2021 nicht zu Ende gespielt werden kann? „Dann tritt erneut der Paragraf 93 der Spielordnung in Kraft“, erklärt Zeiser. Soll heißen, dass wieder die Quotientenregelung Anwendung findet. Vorausgesetzt, die Mannschaften haben 75 Prozent der Spiele bestritten. An einen erneuten Saisonabbruch mag Zeiser derzeit allerdings nicht denken. Trotz der Delta-Variante, die sich in Bayern noch ausbreiten und den Inzidenzwert wieder nach oben treiben könnte. „Sind wir einfach zuversichtlich, dass es nicht so kommt“, so der BFV-Funktionär. Die Spielpläne für die neue Saison hat Zeiser im Entwurf schon fertig, für die Öffentlichkeit möchte er sie aber erst freigeben, wenn der Bezirksspielausschuss seinen Segen für die Klasseneinteilungen gegeben hat. Nur eines kann Zeiser schon verraten: „Das Saison-Eröffnungsspiel in der Bezirksliga Nord findet am Freitag, 6. August, zwischen dem TSV Aindling und Aufsteiger TSV Pöttmes statt.“ In Aindling treffen sich die Vereine der Bezirksliga Nord am Mittwoch, 14. Juli, auch zur jährlichen Spielgruppentagung. Kreisspielleiter Bohmann teilt mit, dass die erstellten Spielpläne bis spätestens kommenden Sonntag freigegeben werden. (jais/herdin)