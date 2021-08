Die letzten Tests vor dem Saisonstart

Am kommenden Wochenende beginnt die Saison 2021/22. Einige Teams sind bereits in beachtlicher Frühform

Das vergangene Wochenende war für nahezu alle Vereine die letzte Möglichkeit, die Form zu testen, denn am kommenden Wochenende ist Punktspielstart in den unteren Ligen.

Der Sportclub D.L.P. gewann beim FC Pfaffenhofen-Untere Zusam mit 6:0 und bestätigte die gute Frühform. Bereits nach 23 Minuten führten die Rieser 5:0 durch drei Tore von Pascal Heinze (davon ein Elfmeter) und weitere Treffer von Marco Schwarz und Christoph Ulrich. Ulrich machte zehn Minuten vor Spielschluss das halbe Dutzend voll. Die zweite Mannschaft des Sportclub D.L.P. verlor beim gleichen Gegner 1:2. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Nico Hänlein per Strafstoß erzielt.

Der SC Wallerstein gewann gegen den SC Aufkirchen II mit 4:2. Die Rieser führten durch die Tore von Jonas Wüst (2) und Jannis Mayer nach einer Viertelstunde bereits 3:0. Noch vor Seitenwechsel kamen die Mittelfranken auf 2:3 heran. Das Endergebnis stellte Stefan Jaumann in der 51. Minute her. Der Lauber SV gewann gegen den VfB Oberndorf durch die Tore von Lukas Eireiner (2), Thomas Seefried und Philip Baumann 4:1. Der TSV Hainsfarth lag gegen den FC Nordries nach fünf Minuten bereits 0:2 im Rückstand. Luca Zwickel und Ousmane Cisse waren für die schnellen Tore verantwortlich. Doch bereits nach zwölf Minuten hatte der Kreisligist eine 3:2-Führung herausgeschossen. Elias Leberle (2) und Linn Hertle per Elfmeter waren die Torschützen. Noch vor der Pause stellte David Beck auf 4:2 und nach einer Stunde führte ein Eigentor zum 5:2-Endstand.

Die (SG) Großsorheim/Hoppingen besiegte die zweite Mannschaft des TSV Möttingen 2:0 durch die Treffer von Christoph Beck (42.) und Robert Kopp (81.). Der SV Amerdingen unterlag der SG Lutzingen 1:2. Die frühe Gästeführung hatte Andreas Senz nach einer halben Stunde egalisiert. Der TSV Mönchsdeggingen gewann beim SV Megesheim durch ein Tor von Sven Mecko (71.) 1:0. Die SG Munzingen/Birkhausen und der SV Wechingen trennten sich 1:1. Marco Grimmeißen hatte die Heimelf in Führung gebracht (57.), Bernhard Thum gelang durch einen Strafstoß in der 86. Minute der Ausgleich.

Der SV Schwörsheim-Munningen kam beim SC Tapfheim zu einem 4:1-Sieg. Alle Tore erzielten die Rieser, denn das 1:4 in der 87. Minute resultierte aus einem Eigentor. Zuvor hatten Micha Schmidt (2), Lukas Schwab und David Seitz für den SVS/M getroffen. Der TSV Oettingen besiegte den FSV Flotzheim 4:1. Zur Pause stand es bereits 3:0 durch die Tore von Neuzugang Fabian Grimmeis (er kam vom FSV Utzwingen), Max Holzmeier und Marc Löfflad. Lukas Schneid konnte zwar verkürzen (67.), doch in der Schlussphase stellte Philipp Dinkelmeier den alten Abstand her. Die zweite TSV-Mannschaft kam gegen den gleichen Gegner zu einem 3:0-Sieg durch die Tore von Nikolas Bee (2) und Titus Rudewig.

Die SpVgg Ederheim unterlag der SG Niederhofen-Ehingen/SV Hausen-Schopflohe 1:2. Die Nordrieser führten durch die Treffer von Michael Meyr (Elfmeter) und Manuel Kleemann bereits 2:0, ehe Andre Gebele in der 84. Minute noch verkürzen konnte. Der SV Mauren gewann gegen den TSV Monheim 2:0. Matthias Strauß und Florian Pfefferer per Eigentor trafen nach der Pause.

Weitere Ergebnisse: SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Haunsheim 1:0, FC Marxheim/Gansheim – FC Mertingen 2 1:1, SV Otting – SV Kaisheim 2:0, SG TSV Unterringingen 2/SV Hohenaltheim 2 – SV Villenbach 5:1, Eintracht T.R.B. – SV Straß 3:2, BC Huisheim – TKSV Donauwörth 1:2, SV Eggelstetten – SV Feldheim 0:6, TSV Bissingen – TSV Bäumenheim 2:1.(jais)