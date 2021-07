Erste Testspiel-Niederlage

U23 des TSV Nördlingen unterliegt Gundelfingen

Im bereits siebten Vorbereitungsspiel musste die U23 des TSV Nördlingen ihre erste Niederlage hinnehmen: Gegen den West-Kreisligisten FC Gundelfingen II verloren die Rieser 1:3.

Dabei hatte das Spiel optimal begonnen, denn bereits nach vier Minuten unterstrich Maximilian Beck erneut seine Torjägerqualitäten. Doch bereits nach 13 Minuten der Ausgleich durch Elias Miller. Noch vor dem Seitenwechsel erzielten die Gäste zwei weitere Treffer (29./37.). In einem weiteren Testspiel gewann die TSV-U23 beim FSV Reimlingen 6:4. Der Reimlinger im TSV-Dress, Stefan Mayer, hatte nach einer Viertelstunde den Torreigen eröffnet. Dominik Kohnle glich bereits vier Minuten später aus. Jan Jung (24.) und Maximilian Beck (30.) sorgten für eine 3:1-Führung des Bezirksligisten, erneut Kohnle (33.) und Lukas Wick (50.) glichen aus.

Doch mit einem Doppelschlag brachten Beck (53.) und Real Morina (59.) die Gäste wieder in Führung. Mit seinem zweiten Treffer machte Morina das halbe Dutzend voll (67.) und für den 4:6-Endstand zeichnete Wick in der Nachspielzeit verantwortlich.

Der TSV Nördlingen bestreitet sein nächstes Vorbereitungsspiel am kommenden Samstag (15 Uhr) beim VfB Tannhausen. Der FSV Reimlingen hat am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr) seinen Toto-Pokaleinsatz der dritten Runde bei der SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau und am Sonntag mit beiden Mannschaften eine Woche vor dem Saisonstart die Generalprobe beim FC Emersacker.