Erstes Spiel seit acht Monaten

TSV Nördlingen erwartet SF Dorfmerkingen zum Test

Am heutigen Freitag (18.30 Uhr, Rieser Sportpark) bestreitet Fußball-Landesligist TSV Nördlingen sein erstes Vorbereitungsspiel auf die am 24./25. Juli beginnende Saison. Gegner ist der württembergische Oberligist Sportfreunde Dorfmerkingen, der die abgebrochene Saison 2020/2021 auf Rang neun beendete.

Für den TSV Nördlingen ist es das erste Spiel seit dem 24. Oktober letzten Jahres, als in einem Punktspiel der Bayernliga der TSV Landsberg 6:2 besiegt wurde. Von den damals eingesetzten Spielern fehlen die Abgänge Johannes Rothgang, Patrick Michel und Michael Meir, der bereits zum Winter-Wechselfenster zum TSV Meitingen wechselte. Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle und sein Trainerteam haben bei den Sportfreunden ihre Zusage bis Juli 2022 gegeben. Damit vollzieht der 70-Jährige das, was vor ihm schon einige Spieler getan haben: Lucas Schwarzer und Noah Feil bleiben ebenfalls bis 2022, Christian Zech, Michael Schindele, Daniel Nietzer, Fabian Weiß und Tim Brenner sogar bis 2023. Dietterle, der seit 2014 Trainer der Härtsfelder ist, wird Verstärkung in seinem Trainerteam bekommen: Tim Wohlfardt kümmert sich ab sofort um die Torhüter und steht bei Bedarf auch als dritter Keeper Gewehr bei Fuß.

Das Spiel findet auf dem Nebenplatz des Rieser Sportparks statt, wo keine festen Sitzplätze zugewiesen werden können. Deshalb sind nach dem gestrigen Landtagsbeschluss Zuschauer bei dieser Begegnung nicht erlaubt. (jais/RN)