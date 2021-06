FCA-Fußballschule kommt wieder ins Ries

Angebot für Kinder und Jugendliche in Reimlingen

Sommer, Sonne, Spaß – und ganz viel Fußball – Das ist geboten, wenn die Fußballschule des FC Augsburg zu Gast ist. Ob in den mehrtägigen Ferien- und Wochenendcamps oder beim Fördertraining – für jeden begeisterten Nachwuchskicker ist etwas dabei. Seit 2013 betreibt der FCA seine Fußballschule unter dem Motto: „Trainieren wie die Profis“.

Die FCA-Fußballschule möchte seinen jüngsten Fans den FC Augsburg zum „Anfassen“ präsentieren und den Gedanken der FCA-Familie in die Region tragen. Die Angebote der Fußballschule richten sich an alle Kinder und Jugendliche in der Region.

Bereits zum wiederholten Male ist die FCA-Fußballschule beim FSV Reimlingen zu Gast. Beim fünftägigen Feriencamp, das vom 9. bis 13. August stattfinden wird, haben Kids die Chance, an einem professionellen, erlebnisreichen und gleichzeitig altersgerechten Fußballtraining teilzunehmen. Das Training findet entsprechend der FCA-Ausbildungsphilosophie statt und hat die Verbesserung der Basistechniken im Fokus. Als besonderes Highlight steht neben den zwei täglichen Trainingseinheiten auch eine exklusive Stadionführung der WWK ARENA in Augsburg auf dem Programm. Abgerundet wird das Angebot durch ein offizielles Nike-Trainingsoutfit inklusive Trikot, Hose und Stutzen sowie einen Turnbeutel, einen Pokal, eine Urkunde, einen Trainingsball und eine Trinkflasche. Neben den Feriencamps bietet die FCA-Fußballschule noch weitere spannende Camps an: Zu einem der Höhepunkte gehört etwa das jährliche Urlaubscamp, das im Pitztal ausgetragen wird. Dazu bietet das Fördertraining ambitionierten Nachwuchskickern die Möglichkeit, neben dem Vereinstraining an ihren Entwicklungsfeldern zu arbeiten. Alle Angebote der FCA-Fußballschule sind unter www.fussballschule-fcaugsburg.de zu finden. (jais)