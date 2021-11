Neuwahlen und Ehrungen stehen im Mittelpunkt

Erstmals nach zwei Jahren wieder eine Präsenzveranstaltung bei „Let’s go Bayern Dornstadt“

Im Gemeindezentrum Dürrenzimmern fand die Generalversammlung des FC Bayern-Fanclubs „Let’s go Bayern Dornstadt“ statt. An dem rundum gelungenen Abend konnten die zahlreichen Mitglieder nach zwei Jahren erstmals wieder in Präsenz teilnehmen.

Erster und wichtigster Tagesordnungspunkt war die turnusgemäße Neuwahl der Vorstandschaft. Dabei wurden die Vorstände Rainer Wager, Erwin Meilbeck und Daniel Skutta sowie alle weiteren angetretenen Mitglieder der bisherigen Führungsmannschaft für die kommenden drei Jahre einstimmig wiedergewählt. Neu im Team sind Beisitzer Achim Henning und Kassenprüfer Manfred Beck; auch diese wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt. Ehrenvoll wurden die aus der Führungsriege ausscheidenden Martin Hertle und Manfred Hertle verabschiedet. Im Anschluss konnten mehr als 150 Mitglieder für 10-, 20- und 25-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Nach dem offiziellen Teil durfte gefeiert werden. Dabei zeigten die Mitglieder zunächst ihre Gesangskünste, als der gastgebenden Wirtin Evi, die an diesem Tag ihren Ehrentag hatte, ein Geburtstagsständchen gebracht wurde. Das anschließende Abendessen wurde wie immer vom Fanclub gesponsert. Den Abschluss des bunten Programms bildete eine Tombola, bei der jedes anwesende Mitglied mit einem kleinen Geschenk bedacht wurde.

zum Fanclub, der im nächsten Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, gibt es unter www.letsgo-dornstadt.de.