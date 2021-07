Gäste von der Ostalb beeindrucken in Nördlingen

Plus Württembergischer Verbandsligist gewinnt das Vorbereitungsspiel beim TSV Nördlingen mit 4:2. Die Entscheidung fällt innerhalb von 60 Sekunden.

Der TSV Nördlingen kann gegen den TSV Essingen einfach nicht gewinnen: Nach einem 4:4 im Februar 2017 und einem 1:1 im August vergangenen Jahres gab es diesmal eine 2:4-Niederlage gegen den württembergischen Verbandsligisten, der fast jede sich bietende Gelegenheit nützte.