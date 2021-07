Generalprobe gegen Verbandsligisten

Eine Woche vor dem Landesliga-Start erwartet der TSV Nördlingen den TSV Essingen im Rieser Sportpark. Verletzungspech bei zwei Offensivkräften

Nach der Absage des Vorbereitungsspiels durch die SpVgg Ansbach bleibt dem Fußball-Landesligisten TSV Nördlingen nur noch ein Testspiel vor dem Punktspielstart am 24. Juli gegen den SV Bad Heilbrunn: Am heutigen Samstag (12.30 Uhr) gastiert der württembergische Verbandsligist TSV Essingen im Rieser Sportpark.

Die erste Mannschaft des TSV Essingen spielt derzeit in der höchsten Spielklasse in Württemberg, der Verbandsliga. Seit ihrem Aufstieg im Jahr 2014 konnte sie sich dort etablieren. Dies kann nicht als selbstverständlich betrachtet werden, da in dieser Liga wesentlich größere Städte und Gemeinden als Essingen vertreten sind. Die Mannschaft aus dem Ostalbkreis startet am 7. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heiningen in die neue Saison. Für einen Paukenschlag sorgte Essingens bisheriger Trainer Beniamino Molinari Anfang Juni, als er seinen Abgang zu Apollon Limassol auf Zypern verkündet hat. Sportdirektor Patrick Schiehlen sowie Lars Eisenmann und Frank Sigle von der Sportlichen Leitung mussten also schnell alle Hebel in Bewegung setzen, um die Vakanz auf der Trainerposition zu schließen – vor allem entsprechend qualitativ. Dies ist inzwischen gelungen, der TSV hat Stephan Baierl unter Vertrag genommen, der in der abgelaufenen Woche seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag als Sportlicher Leiter beim Regionalligisten SSV Ulm aufgelöst hatte.

Die bisherigen Vorbereitungsergebnisse waren positiv: Beim SSV Aalen wurde 9:1 und bei der SG Bettringen 3:1 gewonnen. Im Rahmen des Trainingslagers in Worms war die TSG Pfeddersheim, eine Mannschaft aus der Oberliga Rheinland-Pfalz, der Gegner beim 1:1.

Beim TSV Nördlingen fallen zu Saisonbeginn zwei Offensivspieler aus. Sowohl Alexander Schröter (Muskelfaserriss) als auch Luka Pesut verletzten sich beim 2:0-Sieg über Neresheim. Beim 21-jährigen Nördlinger Pesut ist das Innenband gerissen. „In zwei, drei Wochen darf ich mit dem Lauftraining anfangen und in sechs Wochen mit dem normalen Training“, erklärt der Kroate.