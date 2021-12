Alerheims Fußballer liefern Kontrastprogramm

Plus Im Vorjahr beinahe abgestiegen, trumpft die SGA im bisherigen Saisonverlauf groß auf und hat auch den Top-Torjäger der Spielklasse in ihren Reihen.

Die Fußball-Kreisklasse Nord 1 ist die Liga mit den meisten Nachholspielen: Insgesamt elf Begegnungen konnten in diesem Jahr nicht mehr ausgetragen werden. Keines der 14 Teams hat alle 16 Spiele absolviert. Unter den Nachholspielen sind auch Partien vom zweiten ( Mönchsdeggingen – Monheim) und vierten Spieltag (Sportclub D.L.P. – Ederheim).