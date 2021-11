Spitzenreiter Alerheim siegt im Derby

2:0-Erfolg in Schwörsheim. Verfolger. Zehn Tore in Monheim

. – In der umkämpften und weitgehend ausgeglichenen Partie gab es nur wenige Tormöglichkeiten. Aufgrund der zwingenderen Chancen war der Gästesieg am Ende verdient. Der Tabellenführer erwischte den besseren Start. Heimtormann Zellinger parierte stark bei Schmidts Fernschuss (6.), ehe Tobias Stelzle aus spitzem Winkel das 0:1 erzielte (9.). Nach einem Konter scheiterte Hertle aus 16 Metern am überragenden Zellinger (38.), gegenüber zielte Eber nach Teichmanns Freistoßflanke knapp übers Gästetor (58.). Ein Alerheimer Fehlpass landete bei Eber, dessen Schuss von Ziegler abgefälscht wurde und das Tor nur knapp verfehlte (70.). Hertle verpasste im direkten Duell mit Zellinger die Entscheidung (78.), bevor Tobias Stelzle zum 0:2-Endstand einköpfte (85.).

Tore 0:1 und 0:2 Tobias Stelzle (9./85.) Zuschauer 100.

. – Im Kellerduell erlebten die Zuschauer ein kurzweiliges und torreiches Match. Früh gingen die Gastgeber durch einen schönen Schlenzer von Jannis Rosskopf mit 1:0 in Führung. Die Gäste hielten den Druck trotzdem hoch und erzielten durch Tim Göttler das 1:1. Die Heimelf agierte vor dem eigenen Strafraum zu passiv, während die Gäste ihre Konter schön ausspielten und durch Marius Schmidt und Florian Meyer auf 1:3 davonzogen. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Luca Keppler einen Strafstoß sicher zum 2:3.

Auch nach der Pause ging das Torfestival weiter. Timo Kotter staubte nach einem Freistoß zum 3:3 ab, doch nach einem weiteren Konter erzielte Sven Mecko das 3:4. Ein erneuter Abstauber brachte das 4:4 durch Dominik Burkhardt. Bis zum Schluss blieb die Partie hoch spannend. David Hämmerle traf nach einem Freistoß zum 5:4, doch die Gäste schlugen in der letzten Minute durch Schmidt zum 5:5-Endstand zurück.

Tore 1:0 Jannis Roßkopf, 1:1 Tim Göttler, 1:2 Marius Schmidt, 1:3 Florian Meyer, 2:3 Luca Keppler (Strafstoß), 3:3 Timo Kotter, 3:4 Sven Mecko, 4:4 Dominik Burkhardt, 5:4 Davind Hämmerle, 5:5 Marius Schmidt Zuschauer 100.

. – In einer Begegnung auf Augenhöhe revanchierten sich die Gäste für die dramatische Niederlage im Hinspiel. Zunächst brachte der durchgelaufene Michel den Ball vor dem Gästetor nicht unter Kontrolle (3.). Gegenüber parierte Tormann Lechner bei einem Kopfball (10.) und einem weiten Ball (33.) gleich zweimal großartig gegen Heinze. Trotz eines Übergewichts für den Sportclub D.L.P. drückte Philip Baumann nach einer Torraumszene den Ball zum 1:0 über die Linie (44. Minute).

Nach dem Seitenwechsel waren die Spielanteile wieder weitgehend gleich verteilt, bis sich Pascal Heinze schön in Szene setzte und zum 1:1 für das Heimteam traf (58.). Laub verstärkte sein Offensivspiel, spielte jedoch viele Angriffe nicht konsequent zu Ende. So war etwa Seefrieds Abschluss vor dem Gästetor zu unplatziert (63.). Schließlich nutze Marco Schuster eine Unachtsamkeit in der Heimabwehr zum Siegtreffer (86.), dem die Hausherren nichts mehr entgegenzusetzen hatten (86.).

Tore 1:0 Philip Baumann (44.), 1:1 Pascal Heinze (58.), 1:2 Marco Schuster (86.) Zuschauer 100.

(0:2)

Tore 0:1 Kevin Reicherzer (7.), 0:2 Markus Hönle (21.) Zuschauer 75.

Die ebenfalls am 15. Spieltag angesetzten Begegnungen SpVgg Ederheim – SpVgg Deiningen, FSG Mündling-Sulzdorf – SG Niederhofen-Hausen und SG Munzingen/Birkhausen – FSV Flotzheim/Fünfstetten wurden verlegt und werden erst im nächsten Jahr nachgeholt.