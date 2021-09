Der TSV Möttingen stürzt den Spitzenreiter

Plus Der Gastgeber nimmt dem TSV Hainsfarth einen Zähler ab. Der FC Maihingen, der 5:1 in Donaumünster gewinnt, ist dadurch neuer Tabellenführer

TSV Möttingen – TSV Hainsfarth 0:0. – Im umkämpften Spiel nahmen die Gastgeber dem Tabellenführer den zweiten Saisonpunkt ab. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne große Höhepunkte ging Wittkes 20-Meter-Freistoß ans Außennetz und den von Rathke hielt Gästetorwart Jung gut.