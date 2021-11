Fußball-Kreisliga Nord

Ein Tor reicht dem Spitzenreiter Möttingen

Möttingens Leandro Metzger (rotes Trikot) im Zweikampf mit Gästeakteur Nicholas Glogger. Der Spitzenreiter setzte sich am Ende knapp durch.

Plus Der TSV Möttingen setzt sich gegen Binswangen knapp durch. Durch den Derbysieg in Marktoffingen bleibt Hainsfarth dem Tabellenführer auf den Fersen

Von Jim Benninger

TSV Wemding – SV Donaumünster/Erlingshofen 4:2 (4:0). – Mit einem Erfolg im letzten Heimspiel des Jahres festigte der Aufsteiger seine Position im Kreisliga-Spitzenfeld, wobei alle Treffer der munteren Begegnung bei widrigen Bedingungen nach Standardsituationen fielen. Schon in der ersten Viertelstunde drückte dabei Sebastian Schneider nach einem scharfen Freistoß von Fensterer den Ball über die Linie. Extrem effiziente Wemdinger machten dann Mitte des ersten Durchgangs innerhalb weniger Minuten schon fast alles klar. Nach einer Ecke drosch Florian Veit die Kugel zum 2:0 unter die Latte und wenig später verwandelte Manuel Fensterer einen Foulelfmeter, der an Sandro Morena verwirkt worden war, zum 3:0. Wieder nur zwei Minuten später schlenzte Fensterer dann einen Freistoß aus 22 Metern unhaltbar zum 4:0 ins Netz. Der TSV hätte vor der Pause sogar noch nachlegen können, doch Veit scheiterte frei an Abold und Fensterer verzog knapp.

