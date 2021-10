Hainsfarth schließt zum Spitzenreiter auf

Maihingen kassiert die dritte Niederlage in Folge, sodass der Rieser Konkurrent nun punktgleich ist. Möttingen, Wemding und Marktoffingen setzten ihre guten Serien fort

Beim verdienten Heimsieg scheiterte zunächst Kohnle an Torwart Häfele, bevor Markus Diethei aus abseitsverdächtiger Position die Gästeführung markierte. Erst danach erarbeitete sich die Heimelf mehrere Chancen. Neuner scheiterte aber an Torwart Liebhäuser, Regele köpfte knapp übers Tor, auch Dauser fand im Gästetorwart seinen Meister und erneut Neuner schoss knapp übers Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte die Heimelf den besseren Start und Peter Hlawatsch glich nach Zuspiel von Andi Estner aus. Bald darauf legte Hlawatsch für Christian Dauser auf, der die erstmalige Heimführung besorgte. Nach einer guten Stunde glich Dominik Kohnle aus, bevor Julian Peiker nach Foul an Hlawatsch mit einem Elfmeter die erneute Marktoffinger Führung gelang. In der hektischen Schlussphase gab es viele Fouls auf beiden Seiten und letztlich sah ein Heimspieler auch noch die rote Karte. Es wurden zwar noch einige Chancen herausgespielt, aber auch vergeben.

Tore 0:1 Markus Diethei (25.), 1:1 Peter Hlawatsch (50.), 2:1 Christian Dauser (56.), 2:2 Dominik Kohnle (67.), 3:2 Julian Peiker (71., FE) Rote Karte Alexander Kirchenbauer (83.); Zuschauer 70

Nachdem die Gäste der erwartet schwere Gegner waren, musste Max Jung schon in der Anfangsviertelstunde zwei gefährliche Fernschüsse von Sorg und Jenuwein zur Ecke klären. Als die Heimelf aber zusehends Luca Stropek besser in Szene setzte, gelang diesem mit platziertem Schuss ins lange Eck die Heimführung. Nur wenige Minuten später schnürte der Stürmer nach einer Super-Einzelleistung sogar den Doppelpack. Weitere Chancen ließen die TSV-Stürmer danach leichtfertig aus oder scheiterten am Gästekeeper. Aber auch dessen Gegenüber hielt bravourös gegen Ritter.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste die Spielkontrolle, ohne zunächst Wirkung zu zeigen. Erst fünf Minuten vor dem Ende gelang Marco Ritter nach schönem Zuspiel noch der Anschlusstreffer.

Tore 1:0 Luca Stropek (20.), 2:0 Luca Stropek (28.), 2:1 Marco Ritter (85.) Zuschauer 100.

Die Platzherren gestalteten die erste Halbzeit überlegen und kamen letztlich zu einem verdienten Sieg. Dabei schloss Schindler zunächst zu schwach ab, bevor sich Leandro Metzger nach Steilpass von Wunder zur TSV-Führung durchsetzte. Nachdem Thomas Wittke zunächst noch knapp am Pfosten vorbeischoss, erhöhte er nach Schindler-Vorarbeit aus acht Metern auf 2:0. Dagegen schoss Hergöth bei der ersten Gästechance weit übers Tor und eine Bissinger-Flanke senkte sich knapp hinter den Kasten. Schretzheim startete dann gleich mit einer Riesenchance, doch Behringer schoss am Pfosten vorbei. Das Spiel plätscherte danach dahin, bevor Sebastian Schreiber überraschend das Anschlusstor köpfte. Erst danach kam Möttingen wieder besser ins Spiel, doch Schindler schoss nur ans Außennetz, Wittke sowie Rathke vergaben Chancen und letztlich parierte der Gästekeeper auch einen Rothgang-Freistoß.

Tore 1:0 Leandro Metzger, 2:0 Thomas Wittke (25.), 2:1 Sebastian Schreiber Zuschauer 90.

Die ersatzgeschwächten Hausherren verloren das ausgeglichene Spiel gegen die Rieser erst in der Schlussphase. Zunächst hatte Marc Löfflad zur Gästeführung abgeschlossen, die kurz vor der Pause Mario Meier aus 25 Metern mit einem Schuss unter die Latte egalisierte. Mit einer tollen Parade rettete SVK-Keeper Timo Reschnauer das Remis in die Kabine. Auch in der zweiten Halbzeit gab es zwischen den gleichwertigen Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, bevor Benedikt Thalhofer Oettingen nach einer Stunde wieder in Führung schoss. Der eingewechselte Jonas Manier setzte sich zwar gut durch, verfehlte aber knapp das Ziel. Auf der Gegenseite nutzte Löfflad das Umschaltspiel der effizienten Gäste zur Vorentscheidung und Steffen Thalhofer zum deutlichen Sieg.

Tore 0:1 Marc Löfflad (14.), 1:1 Mario Meier (45.), 1:2 Benedikt Thalhofer (61.), 1:3 Marc Löfflad (79.), 1:4 Steffen Thalhofer (89.) Zuschauer 75

In dem interessanten Spiel gehörten die ersten Minuten klar dem Tabellenführer, der mehrmals gefährlich vor dem Heimtor auftauchte. Nach einer Viertelstunde besorgte dann auch Nikos Singer mit platziertem Schuss die Gästeführung. Die Gastgeber übten danach mehr Druck aus, scheiterten aber zunächst im Abschluss. Nach der Pause dominierte dann klar die Heimelf und Pascal Petermann belohnte sie mit dem Ausgleich. Die Partie wurden gegen Ende hitziger und nach einigen gelben Karten sah ein Gast nach einem rüden Foul an Petermann zurecht die rote Karte. Als die meisten Akteure und Zuschauer schon mit einem Remis rechneten, verlängerte ein Maihinger nach einem langen Freistoß von Somodi den Ball mit dem Kopf ins eigene Gehäuse.

Tore 0:1 Nikos Singer (15.), 1:1 Pascal Petermann (68.), 2:1 Eigentor (89.) Rot Sebastian Hofmann (73./ Maihingen) Zuschauer 150

TSV Wemding – SpVgg Altisheim/Leitheim 4:0 (1:0). – Nachdem das Schlusslicht die Partie lange offen hielt, wurde sie erst im zweiten Durchgang klar entschieden. Die Gastgeber wurden früh gestört und kamen ohne ihren erfolgreichsten Torschützen Florian Veit in der ersten Hälfte kaum zu Chancen. So führte erst eine abgewehrte Ecke zur sehenswerten Führung durch Chris Luderschmid aus 22 Metern. Besser waren in der Folge aber wieder die Gäste, doch Zausinger vergab zweimal den Ausgleich.

Erst nach Wiederbeginn unterband der TSV besser die Gästebemühungen und die erste Hereingabe köpfte nach einer Stunde Sandro Morena freistehend zum 2:0 ein. Morena führte nach Konter auch die Vorentscheidung herbei. Seine starke Leistung krönte letztlich auch der steil geschickte Luderschmid mit seinem zweiten Treffer.

Tore 1:0 Chris Luderschmid (15.), 2:0 Sandro Morena (60.), 3:0 Sandro Morena (77.), 4:0 Chris Luderschmid (88.) Zuschauer 90.

– Patrick Michel köpfte nach Beck-Flanke die Führung für den dynamisch beginnenden SVH heraus. Die Gäste kamen nach einer Viertelstunde besser ins Spiel, doch Holzkirchen behielt die Kontrolle und Dominik Rau verwertete eine Neuwirt-Flanke zum 2:0. Bereits nach einer halben Stunde sah ein Gast nach wiederholtem Foul Gelb-Rot. Holzkirchen hatte danach hohe Spielanteile, blieb aber im Strafraum zu ungenau. Nach einer Stunde verwertete Jonas Winkler dann einen Foulelfmeter zum Anschluss für die Gäste, die danach immer wieder gefährlich konterten. Der SVH agierte immer hektischer und nach einem Freistoß von der Mittellinie setzte sich wieder Winkler erfolgreich zum nicht unverdienten Ausgleich durch. In der Schlussphase vergab der SVH zahlreiche Chancen.

Tore 1:0 Patrick Michel (2.), 2:0 Dominik Rau (25.), 2:1 Jonas Winkler (58., FE), 2:2 Jonas Winkler (78.) Gelb-Rot Kevin Oberschmid (38., TSV) Zuschauer 100