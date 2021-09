Maihingen gewinnt das Spitzenspiel

Der Tabellenführer bezwingt Verfolger Oettingen mit 3:1. Hainsfarth wieder nur Remis. Aufsteiger Wemding schiebt sich dahinter

FC Maihingen – TSV Oettingen 3:1 (0:0). – Obwohl die Gäste im Nordries-Spitzenspiel in der ersten Halbzeit besser waren, erreichten sie nichts Zählbares. Nach dem Wechsel kamen die Hausherren besser ins Spiel und zum nicht unverdienten Sieg. Zunächst köpfte Fabian Grimmeis nach Ecke knapp übers Heimtor und nach einem weiten Ball scheiterte Marc Löfflad an Torwart Fischer. Auf der Gegenseite knallte Aaron Stimpfle den Ball an die Latte, bevor Löfflad nur knapp übers Heimgehäuse schoss. Kurz vor der Pause verpassten zwei Oettinger einen gefährlichen Pass von Quentin Rudewig und ein Gast scheiterte wieder an Fischer.

In der turbulenteren zweiten Halbzeit klärte Molder zunächst gegen Liebhard aus der Drehung zur Ecke, die dann aber Raphael Stimpfle zur Heimführung einköpfte. Doch ebenfalls nach Ecke glich Philipp Dinkelmeier bald darauf aus dem Gewühl aus. Und wieder nur Minuten später die erneute FC-Führung diesmal durch Aaron Stimpfle nach einem Versuch von Andreas Haas. Schließlich der Endstand, nachdem Aaron Stimpfle den Ball gefährlich vors Tor brachte und Raphael Stimpfle nach mehreren Abwehrversuchen abschloss.

Tore 1:0 Raphael Stimpfle (55.), 1:1 Philipp Dinkelmeier (56.), 2:1 Aaron Stimpfle (60.), 3:1 Raphael Stimpfle (66.) Zuschauer 100

SV Holzheim / Dillingen – SV Holzkirchen 1:5 (1:2). – Aus dem erhofften zweiten Heimsieg wurde vor allem in einer starken zweiten Halbzeit der Gäste eine klare Niederlage. Bereits nach wenigen Minuten hatte Marcel Köhnlein die Rieser in Führung gebracht, aber auch der Ausgleich der zunächst angriffslustigen Holzheimer durch Youngster Timo Allmis ließ nicht lange auf sich warten. Kaum eine Viertelstunde war gespielt, als Patrick Michel den Bezirksliga-Absteiger erneut in Führung schoss. In der bis zu Pause ausgeglichenen Begegnung vergaben beide Mannschaften immer wieder Chancen.

Nachdem sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte beide Teams zunächst auf gleichem Niveau bewegten, dominierte Holzkirchen immer mehr. Jannick Beck mit zwei Treffern und Dominik Rau schossen schließlich das klare Endergebnis heraus.

Tore 0:1 Marcel Köhnlein (5.), 1:1 Timo Allmis (8.), 1:2 Patrick Michel (13.), 1:3 Jannik Beck (70.), 1:4 Jannik Beck (73.), 1:5 Dominik Rau (88.) Zuschauer 90

SV Kicklingen/Fristingen – TSV Wemding 2:3 (0:2). – Bei der Heimniederlage beeindruckte zunächst Florian Veit die Gastgeber mit einem Doppelschlag zum 0:2. Dabei schloss der Wemdinger zunächst ein Solo zum 0:1 ab und erhöhte nur wenig später nach einer schönen Hereingabe. Danach neutralisierten sich beide Teams, bevor wieder Veit mit einer Volleyabnahme nur die Latte traf. Und der Pfosten verhinderte kurz vor der Pause ebenfalls einen weiteren Gästetreffer durch Manuel Fensterer.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber besser ins Spiel, bekamen aber einen möglichen Elfmeter nicht zugesprochen. Danach wurde wieder M. Bihler an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht und den fälligen Freistoß verwandelte Jonas Manier nach einer Stunde zum Anschluss. Nachdem Mario Meier und Thomas Schön den Ausgleich noch ausgelassen hatten, gelang dieser Mario Maier nach einer Flanke von Spielertrainer Prießnitz. Auch wenn Kicklingen in der zweiten Hälfte alles versuchte, das Spiel noch zu drehen – das Siegtor fiel für Wemding: Manuel Fenster verwertete dabei einen Abpraller erfolgreich.

Tore 0:1 Florian Veit (5.), 0:2 Florian Veit (7.), 1:2 Jonas Manier (60.), 2:2 Mario Maier (80.), 2:3 Manuel Fenster (86.) Zuschauer 90

BC Schretzheim – TSV Hainsfarth 2:2 (2:1). – Einen wichtigen Punkt erkämpfte sich die Heimelf gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten. Nachdem sich zunächst beide Mannschaften darauf konzentrierten, in der Defensive gut zu stehen, spielte sich das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab. So gingen die Gäste erst nach einer halben Stunde durch Torjäger Nico Leister in Führung. Aber bereits mit der nächsten Aktion gelang Karl Stetter kurz nach seiner Einwechslung der wichtige Ausgleich. Die „Kleeblätter“ blieben dran und belohnten sich mit der Halbzeitführung durch Jonas Behringer. Die Rieser kamen allerdings hellwach aus der Kabine und wieder Leister erzielte mit der ersten Chance nach dem Wechsel schon den Endstand.

Tore 0:1 Nico Leister (32.), 1:1 Karl Stetter (34.), 2:1 Jonas Behringer (43.), 2:2 Nico Leister (46.) Zuschauer 100

TSV Binswangen – FSV Reimlingen 2:2 (2:1). – Das Spiel fing denkbar schlecht für die Gastgeber an, geriet man doch bald durch ein Eigentor von Winkler in Rückstand. Binswangen kam aber stark zurück und nach einer Flanke von Oberschmid glich Miller aus. Wieder nur kurz danach schob Letzing sogar zur TSV-Führung ein. Nach der Halbzeit spielte dann nur noch der Gast, eine Riesenchance für das Heimteam vergab aber Miller mit Kopfball nur knapp. Keeper Winkler und das Alu retteten zunächst die Führung, doch drei Minuten vor dem Ende erzielte Helmschrott mit einem strittigen Strafstoß doch noch den verdienten FSV-Ausgleich.

Tore 0:1 Eigentor (2.), 1:1 Philipp Miller (12.), 2:1 Simon Letzing (14.), 2:2 Robin Helmschrott (84., FE) Zuschauer 100

TSV Möttingen – FSV Marktoffingen 1:1 (0:1). – In einem mäßigen Spiel kam ohne wirkliche Glanzpunkte auf beiden Seiten ein gerechtes Remis zustande. Dabei vergaben zunächst Patrick Wunder und Thomas Wittke die ersten Heimchancen, wohingegen das Schlusslicht mit seiner ersten Möglichkeit nach Querschläger und Abstauber per Kopf durch Timo Willig bereits in Führung ging. Mehrere kleine TSV-Chancen blieben dagegen in der Folge ergebnislos. Nach einer guten Stunde dann doch der verdiente Ausgleich, nachdem Rothgang eine Ecke klärte und Max Hagel auf den Weg schickte. Dieser steckte den Ball gekonnt in die Schnittstelle auf Robin Schindler, der Keeper Dauser umdribbelte und zum letztlich gerechten Endstand einschob.

Tore 0:1 Timo Willig (26.), 1:1 Robin Schindler (69.) Zuschauer 80